¡La Ley del ex no perdona! Federico Viñas le marca al América y cumple su promesa de no festejar

El delantero uruguayo abrió el marcador ante las Águilas, pero se disculpó con la afición azulcrema en lugar de celebrar

La Ley del ex no falla y mucho menos cuando se trata de Federico Viñas. El delantero uruguayo volvió a marcarle al América, pero, fiel a su palabra, no festejó el gol, tal como lo había anticipado durante la semana, cuando aseguró que no celebraría si lograba marcarle a su antiguo equipo.

Viñas llegó al futbol mexicano como un completo desconocido y encontró en las Águilas la oportunidad de darse a conocer. El cariño que desarrolló por el conjunto azulcrema sigue presente, aunque eso no le ha impedido convertirse en un dolor de cabeza cada vez que lo enfrenta.

¿Cómo fue e gol?

En el duelo entre Diablos y Águilas, el atacante charrúa abrió el marcador después de meterle el cuerpo a Santiago Bueno, recortarlo y sacar un potente disparo para vencer a Luis Malagón. Apenas vio el balón en las redes, Federico juntó las manos en señal de disculpa y evitó cualquier festejo.

Este fue el segundo gol que Viñas le anota al América. El primero llegó en 2023, cuando defendía los colores del León, y en aquella ocasión tampoco celebró. Sin embargo, recientemente volvió a marcarle a La Fiera y esta vez sí festejó, luego de recibir abucheos por parte de la afición, motivo de sus declaraciones.