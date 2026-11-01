La Ley del ex no falla y mucho menos cuando se trata de Federico Viñas. El delantero uruguayo volvió a marcarle al América, pero, fiel a su palabra, no festejó el gol, tal como lo había anticipado durante la semana, cuando aseguró que no celebraría si lograba marcarle a su antiguo equipo.
Viñas llegó al futbol mexicano como un completo desconocido y encontró en las Águilas la oportunidad de darse a conocer. El cariño que desarrolló por el conjunto azulcrema sigue presente, aunque eso no le ha impedido convertirse en un dolor de cabeza cada vez que lo enfrenta.
¡El show de Santander! Así fueron las polémicas jugadas en el América vs Toluca
¿Cómo fue e gol?
En el duelo entre Diablos y Águilas, el atacante charrúa abrió el marcador después de meterle el cuerpo a Santiago Bueno, recortarlo y sacar un potente disparo para vencer a Luis Malagón. Apenas vio el balón en las redes, Federico juntó las manos en señal de disculpa y evitó cualquier festejo.
Este fue el segundo gol que Viñas le anota al América. El primero llegó en 2023, cuando defendía los colores del León, y en aquella ocasión tampoco celebró. Sin embargo, recientemente volvió a marcarle a La Fiera y esta vez sí festejó, luego de recibir abucheos por parte de la afición, motivo de sus declaraciones.