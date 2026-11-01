¡El show de Santander! Así fueron las polémicas jugadas en el América vs Toluca

¡El show de Santander! Así fueron las polémicas jugadas en el América vs Toluca | MEXSPORT

Las Águilas tuvieron una auténtica noche de espanto ante los Diablos Rojos

Las polémicas arbitrales aparecieron en el duelo entre América y Toluca. Durante el encuentro en el Estadio Barnote, una fuerte entrada de Pereira sobre Henry Martín, rojas para ambos equipos y penales de último minuto, provocando los reclamos de ambos conjuntos, acciones que colocaron como gran protagonista al árbitro Luis Enrique Santander.

Primero fue la segunda amarilla que no le señaló a Pereira en el primer tiempo, jugada generó controversia debido a que el futbolista de los Diablos Rojos ya tenía una tarjeta amarilla, por lo que una segunda amonestación habría significado su expulsión. Sin embargo, Santander decidió no mostrarle otra cartulina y permitió que continuara en el terreno de juego.

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Expulsiones y penales en el segundo tiempo

Si no todo fuera suficiente, el silvante en la parte final del partido marcó dos penales para ambos equipos que acabaron con rojas para los conjuntos.

Primero fue Santiago Bueno quien salió expulsado por interrumpir una jugada manifiesta de gol ante Paulinho, que terminó siendo penal que Alexis Vega terminó cambiando en gol; todo parecía que sería triunfo de los Diablos Rojos.

Minutos después, una jugada algo parecida, pero del lado del Toluca, acabó siendo penal para el América en tiempo agregado y con Pereira siendo expulsado por reclamar airadamente al árbitro. Acabando con gol de Henry Martín, siendo el 2 a 2 del partido.

Una vez más, el árbitro quedó en el ojo del huracán; desde su elección para el partido se sentía que habría un toque especial en el partido, pero acabó con varias polémicas que quedaron marcadas en el partido y marcador.

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Toluca se fue al frente en el Banorte

Después de la polémica y tras algunos encontronazos, Federico Viñas adelantó al Toluca haciendo efectiva la ley del ex, donde el uruguayo no festejó, pero aun así puso en complicaciones al América, que por 11.º partido consecutivo recibe gol.

Los Diablos se van al frente del marcador antes del descanso ante Las Águilas, en uno de los duelos más intensos de los últimos años en la Liga MX.