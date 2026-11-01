¡Con todo! América manda cuadro de lujo ante Toluca en el Banorte

Guillermo Almada durante el juego ante Necaxa de Jornada 10 del Apertura 2026 | MEXSPORT

El equipo azulcrema no se guarda nada para buscar seguir como el líder

América va con cuadro de lujo ante Toluca. Guillermo Almada no se guardó nada y mandó a su mejor equipo para buscar la victoria en el último partido como local antes de la Liguilla.

Una buena, pero una mala

El técnico charrúa es consciente de la deuda que tiene con su afición en el Estadio Banorte, donde las Águilas no consiguen una victoria desde hace dos meses. Por ello, para esta noche decidió echar mano de sus mejores hombres en busca de cerrar la fase regular en casa con un triunfo.

La gran noticia es la titularidad de Brian Rodríguez, quien estaba contemplado para descansar debido a la carga de partidos de las últimas semanas. La mala noticia es la ausencia de Alejandro Zendejas, quien quedó fuera de la convocatoria por tercer encuentro consecutivo debido a una lesión.

Brian Rodríguez agradeciendo el apoyo de la afición de América | MEXSPORT

Entre las novedades también destaca Franco Rossano, quien se ha ganado la titularidad por encima de Cristian Borja. Por su parte, Dagoberto Espinoza quedó fuera del once inicial, mientras que Henry Martín regresa a la alineación titular.

Esta es la alineación completa:

América enfrentará a Toluca con Luis Malagón en la portería; Kevin Álvarez y Franco Rossano ocuparán las laterales, mientras que Santiago Bueno y Santiago Ramos reaparecen en la defensa central.

En el mediocampo, Israel Reyes y Erick Sánchez serán los encargados de recuperar y distribuir el balón, con Carlos Álvarez como enganche. Al frente, Isaías Violante ocupará el extremo derecho y Brian Rodríguez el izquierdo, mientras que Henry Martín será el referente en punta.