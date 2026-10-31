Guillermo Almada hará modificiaciones en su once inicial para el juego ante los Escarlatas

América tendrá algunas modificaciones para enfrentar a Toluca. Las Águilas reciben esta noche a los Escarlatas en lo que será su último partido de temporada regular en el Estadio Banorte y lo harán sin dos de sus figuras de arranque.

¿Cuáles son las bajas?

RÉCORD pudo saber que Brian Rodríguez irá a la banca por cuestiones de descanso, mientras que Guillermo Almada todavía analiza la posibilidad de ya contar con Alejandro Zendejas en los suplentes, pues viene recuperándose de una lesión muscular.

Por lo demás, el estratega uruguayo apostaría por una alineación que se perfila como su cuadro más fuerte. Luis Ángel Malagón estaría bajo los tres palos, con Santiago Bueno y Santiago Ramos en la central, Cristian Borja por la banda izquierda y Kevin Álvarez por la derecha, quien volvería a ganar terreno tras los errores de Dagoberto Espinoza.

Brian Rodríguez enfrentando a San Diego en la Leagues Cup | MEXSPORT

En el mediocampo, Israel Reyes y Erick Sánchez serían los encargados de la contención, con Carlos Álvarez por delante como enganche. Por los extremos, Isaías Violante y Óscar Perea, quien ocuparía el lugar de Brian Rodríguez, serían los responsables de generar peligro, mientras que Henry Martín regresaría a la delantera.

De esta manera, América buscará una victoria importante frente a Toluca que le permita mantenerse en el liderato durante la recta final de la temporada regular. Al mismo tiempo, Almada pretende administrar las cargas de trabajo y evitar que sus futbolistas sufran nuevas lesiones de cara al cierre del torneo.