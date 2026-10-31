El francés tuvo un roce con un rival en el juego entre Charlotte FC y Orlando City

Allan Saint-Maximin, exjugador del América, en la controversia. El futbolista francés fue expulsado durante el enfrentamiento entre Charlotte FC y Orlando City, después de protagonizar un comportamiento antideportivo contra Wilder Cartagena, con quien sostuvo un intercambio de palabras que terminó subiendo de tono en los últimos minutos del encuentro.

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¿Qué sucedió?

La acción que desató la polémica ocurrió cuando ambos jugadores tuvieron un encontronazo sobre el terreno de juego. En medio de la discusión, Saint-Maximin se dirigió al mediocampista sudamericano y realizó un gesto obsceno al sujetarse sus partes nobles, una conducta que no pasó inadvertida y que provocó la intervención del cuerpo arbitral.

Este momento sucedió cuando el Charlotte FC dominaba ampliamente el marcador y tenía prácticamente asegurada la victoria, luego de construir una ventaja que posteriormente se convertiría en goleada.

Momento bochornoso de Allan Saint-Maximin en la MLS | CAPTURA DE PANTALLA

¿Cómo fue el partido para Saint-Maximin?

Hasta antes de protagonizar el incidente, Saint-Maximin había tenido una participación destacada. El extremo consiguió hacerse presente en el marcador al minuto 49, cuando condujo el balón desde el mediocampo y aprovechó los espacios de la defensa rival para marcar uno de los tantos que encaminaban el triunfo de Charlotte.

La situación disciplinaria llegó después de otro momento importante del compromiso, cuando el francés falló un penalti al minuto 84, quedándose con las ganas el doblete en casa.

El guardameta Maxime Crépeau consiguió detener su disparo, aunque Abdoulaye Doucouré estuvo atento al rebote para convertir el tercer tanto de los locales. Apenas unos minutos después, el atacante volvió a quedar bajo los reflectores, esta vez por su comportamiento.

Allan Saint-Maximin en el Lens | x:@RCLens

Tras el enfrentamiento con Wilder Cartagena, el árbitro recurrió a la revisión del VAR y terminó mostrando la tarjeta roja directa a Saint-Maximin al minuto 89 para irse antes de tiempo a las regaderas