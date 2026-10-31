Los estadios del futbol mexicano proyectarán videos conmemorativos para celebrar el logro de la atacante de Pachuca

La Liga MX Femenil rendirá homenaje a Charlyn Corral durante la actividad de este fin de semana, luego de que la delantera de Pachuca fuera reconocida como la mejor delantera del mundo, un logro que será celebrado en todos los estadios del circuito.

Como parte del reconocimiento, los inmuebles de la Liga Femenil BBVA proyectarán un video conmemorativo en sus pantallas para destacar la trayectoria y el reciente reconocimiento de la atacante mexicana, quien se ha consolidado como una de las máximas referentes del futbol nacional.

Además, las capitanas de los equipos participantes compartirán un mensaje especial para reconocer el logro de Corral y destacar también la nominación de Scarlett Camberos al Balón de Oro, otro motivo de celebración para el futbol femenil mexicano.

Scarlett Camberos y Charlyn Corral abrazadas en la Gala del Balón de Oro l Instagram: @scarlett_camberos

¿También habrá homenaje a Charlyn Corral en la Liga MX?

El reconocimiento no se limitará al circuito femenil, pues algunos estadios de la Liga MX también se sumarán a la iniciativa con la proyección de un video dedicado a la trayectoria de Charlyn y al récord que alcanzó.

De esta manera, el futbol mexicano buscará destacar el impacto de la delantera hidalguense y darle visibilidad a un reconocimiento internacional que pone nuevamente a una futbolista mexicana en los reflectores.

La iniciativa se llevará a cabo de manera simultánea en los distintos escenarios que albergarán partidos de la Liga MX Femenil, mientras que algunos inmuebles del máximo circuito también participarán en el homenaje.