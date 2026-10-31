Óscar Estupiñán, delantero de Juárez, en partido ante Querétaro | IMAGO7

El conjunto fronterizo tuvo una tarde pletórica en el Olímpico Benito Juárez

Los Bravos de Juárez hicieron valer su condición de local y consiguieron una victoria de 3-1 sobre Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado con el que apenas sumaron su segundo triunfo en el torneo.

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El conjunto fronterizo encontró en Óscar Estupiñán a uno de sus protagonistas, luego de que el delantero colombiano se hiciera presente en el marcador para encaminar el resultado a favor de los locales.

Juárez vs Querétaro, Apertura 2026 | IMAGO7

Los anotadores del partido

Posteriormente, Madson y José Luis Rodríguez también se encargaron de marcar para ampliar la ventaja de los Bravos y sentenciar prácticamente el encuentro ante su afición.

Por parte de los Gallos Blancos, Ali Ávila consiguió descontar en los minutos finales, aunque su anotación llegó demasiado tarde para cambiar el rumbo del partido y evitar la derrota de su equipo.

José Luis Rodríguez, jugador de Juárez, en festejo de gol | IMAGO7

¿Qué cambia en la Tabla General para ambos?

Con este resultado, Juárez consiguió su segunda victoria del certamen, en un torneo en el que le ha costado encontrar regularidad y sumar puntos para escalar posiciones en la clasificación.

Por el contrario, Querétaro atraviesa un momento complicado, pues con este descalabro llegó a cuatro derrotas consecutivas, una racha negativa que aumenta la presión sobre el conjunto queretano de cara al cierre de la fase regular.