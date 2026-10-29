Los Gallos Blancos pasaron de ser una de las revelaciones del torneo a sufrir tres derrotas consecutivas

Querétaro sorprendió durante buena parte del Apertura 2026 al meterse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación; sin embargo, la lesión de Santiago Homenchenko cambió el panorama para el equipo dirigido por Esteban González, que atraviesa su peor momento en la recta final del campeonato.

Los Gallos Blancos perdieron a una de sus piezas más importantes después de que el mediocampista uruguayo sufriera una fractura en la mano derecha durante el partido ante Santos Laguna, el pasado 17 de octubre. El futbolista tuvo que ser sometido a cirugía y su tiempo de recuperación quedó sujeto a evolución.

Desde entonces, el conjunto queretano no logra levantar cabeza al acumular tres derrotas consecutivas y recibir 10 goles, dos más que los ocho permitidos durante sus primeros 10 partidos del torneo.

Santiago Homenchenko, jugador de Querétaro, en festejo de gol en el Apertura 2026 | MEXSPORT

De la revelación a la crisis

El contraste resulta evidente. Antes de su caída ante Santos, Querétaro había conseguido resultados importantes, entre ellos victorias frente a Guadalajara, Atlas, Atlético de San Luis Atlante, Pachuca y Tigres además de un empate contra León y Pumas. Esa regularidad le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de clasificación.

No obstante, el panorama cambió en sus últimos compromisos. Primero sufrió una goleada de 5-0 ante Santos Laguna; posteriormente perdió 2-1 frente al Atlético de San Luis y cayó 3-1 contra Cruz Azul.

Atlético de San Luis y Querétaro enfrentándose en la Jornada 13 del Apertura 2026 | IMAGO7

En esos tres encuentros, los Gallos recibieron 10 tantos y solamente marcaron dos, una diferencia que refleja las dificultades defensivas que enfrentó el equipo en este tramo del campeonato.

Homenchenko, una ausencia sensible

La baja del uruguayo representa un problema importante para González. Antes de lesionarse, Homenchenko había disputado prácticamente todos los minutos del torneo y registraba cinco goles y dos asistencias, cifras que lo colocaban como uno de los principales referentes ofensivos del club.

Santiago Homenchenko tras anotar al Atlas | IMAGO7

Además de su aporte en ataque, el mediocampista se consolidó como una pieza importante en el funcionamiento colectivo.