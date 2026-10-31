El entrenador de los Azulgranas asegura que ya habló sobre el elemento con Rafa Márquez

El nombre de Martín Sarrafiore empieza a lucir como una posibilidad para ser llamado, por Rafa Márquez, en la Selección Mexicana. De acuerdo a Miguel Herrera, el nacido en Argentina está pronto a nacionalizarse mexicano debido a que su madre es mexicana y tiene cualidades de sobra para ser convocado en un futuro.

¿Qué dijo el Piojo Herrera?

Y es que, incluso el 'Piojo' ya tuvo la oportunidad de hablar con el timonel del Tricolor sobre el futbolista para que pueda ser considerado: “Comentamos algo que él está a punto de tomar la nacionalidad mexicana, este es argentinomexicano, él nos comentó que quería", reveló en entrevista con TUDN.

"La verdad sí, es un jugador con condiciones muy buenas, el gol que nos anulan es algo increíble, a final de cuentas es parte del reglamento, tiene calidad y visión del campo”, destaca el entrenador del Atlante.

Martín Sarrafiore con Atlante en el Estadio Banorte | MEXSPORT

Herrera destacó al diferencia con la posibilidad de que Brunetta se naturalice mexicano: “Hay jugadores importantes en México, no sé si es la misma posición de Brunetta, es otra cosa distinta, también es extraordinario, tendrá que naturalizarse y convertirse en mexicano."

"Este tiene las dos nacionalidades, si me parece que Sarrafiore mantiene el nivel y la expectativa, me parece que será interesante, con experiencia, buen futbol, corre, tiene balones filtrados, se volverá interesante, Rafa tiene ahora a otros jugadores... pero Sarrafiore si mantiene el nivel, va a llamar la atención, él es mexicano, su mamá es mexicana, tiene esas raíces”, destacó.

Martín Sarrafiore conduce el balón ante la marca de Joaquim | Imago7

Piojo Herrera asegura que Henry Martín ya no volverá al Tri

Miguel Herrera fue cuestionado sobre la posibilidad de que Henry Martín vuelva a la Selección Mexicana y el entrenador fue contundente al resaltar que ya no, además de que la competencia que tiene en el América no es fácil.

“Yo creo que en este momento ya no, Henry es un jugador extraordinario, el América trae a un jugador compitiendo, Borja está siendo contundente y determinante, es bueno para Henry, va a encontrar que ya no es fácil, ya encontró en su equipo a un competidor muy fuerte”, mencionó.

Esto añadido como argumento a que hay talento en el presente dentro del Tri: “Creo que va a ser difícil que Rafa piense en Henry, tiene en un gran momento a Quiñones, Hormiga también está despuntando, esperemos el regreso del ‘Chaquito’, hizo gol, y mantener la expectativa, los jóvenes surgiendo en México”.