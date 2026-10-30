El Potro de Hierro sigue exponiendo su documental a lo largo y ancho del país

Alrededor de 250 personas se dieron cita en la Ciudad de México para la presentación de ‘El equipo del pueblo. Un sueño Atlante’

En una tarde lluviosa en la capital del país, la Cineteca Nacional México se convirtió en punto de encuentro para los seguidores del Atlante, con la presentación del documental El equipo del pueblo. Un sueño Atlante, una producción que recorre la historia de una institución que recientemente cumplió 110 años y retrata una pasión que trasciende generaciones.

A través de los testimonios de sus aficionados, el documental muestra cómo el sentimiento azulgrana se transmite dentro de las familias: del abuelo al padre, del padre al hijo y hasta llegar a los bisnietos. Una historia en la que el futbol se convierte en un vínculo familiar y en parte de la identidad de quienes acompañan a los Potros de Hierro.

Escudo Atlante | IMAGO7

La presentación reunió a alrededor de 250 personas. La porra del Atlante, conocida como ‘La Tifo’, también se hizo presente con tambores y trompetas, ambientando la tarde mientras los asistentes esperaban el inicio de la proyección.

Cuatro años de trabajo para contar el Atlantismo

Rafael Aparicio, productor del documental, explicó que el proyecto tomó cuatro años de trabajo y que su presentación en la Ciudad de México, como parte del festival DocsMX, representó la culminación de una encomienda especial.

“Tardamos cuatro años en hacer el documental y justo hoy está dando luz en la Ciudad de México, dentro de un festival muy importante como lo es DocsMX. Es una historia pura sobre lo que es el Atlantismo”, compartió.

Afición del Atlante en el Estadio Banorte | IMAGO7

Aparicio también recordó que la producción surgió por encargo de Arturo ‘Rudo’ Rivera y Emilio Escalante. Antes de morir, el periodista le pidió que terminara el documental, una promesa que finalmente pudo cumplir.

El productor describió a la afición azulgrana como “resistente y resiliente, humilde y alegre”, aunque reconoció que el sentimiento por el equipo también está acompañado de lágrimas.