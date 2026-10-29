El capitán del Tricolor fue el máximo referente ofensivo durante la fase de grupos, mientras que Muñoz y Marcelo Villarreal también destacaron en el certamen

La Selección Mexicana Sub-15 quedó eliminada del Mundial y Festival de Azerbaiyán 2026 tras caer 5-2 ante Ghana en los Octavos de Final; sin embargo, el equipo dirigido por Marvin Cabrera dejó buenas sensaciones durante la competencia y mostró a varios jóvenes con proyección, entre ellos Zamir Loyo, Aarón Muñoz y Marcelo Villarreal.

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El Tricolor cerró la fase de grupos con paso perfecto, luego de conseguir cinco victorias, marcar 24 goles y recibir solamente dos. Aunque su camino terminó antes de lo esperado, las actuaciones individuales permitieron identificar a tres futbolistas que destacaron durante el torneo.

Selección Mexicana Sub-15 ante Hungría en Mundial | X:@FelixRiosSSF

Zamir Loyo, el goleador y capitán del Tricolor

El nombre que más sobresalió fue el de Zamir Loyo, quien además de portar el número 10 y el gafete de capitán, se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos de México. El juvenil del Sporting Kansas City marcó dos goles ante Dominica, otros dos frente a Siria y consiguió un triplete contra Etiopía, para sumar siete anotaciones durante la fase de grupos.

Nacido en Estados Unidos, pero con raíces familiares en Acapulco, Guerrero, Loyo representa una de las promesas de esta generación. Su capacidad goleadora y liderazgo lo colocaron entre los futbolistas más destacados del conjunto nacional.

Zamir Loyo, con su equipo. dela MLS | @SportingKCII

Aarón Muñoz, talento y liderazgo desde el mediocampo

Otro de los jugadores a seguir es Aarón Muñoz, mediocampista de las fuerzas básicas del América y capitán del conjunto azulcrema. El juvenil marcó un doblete en el debut ante Hungría y aparte también anotó frente a Siria, Etiopía y Rusia.

Con experiencia en categorías como la Sub-17 y Sub-19 americanistas, Muñoz mantuvo continuidad en los procesos de selecciones menores, un factor importante para su desarrollo.

Marcelo Villarreal, con Chivas | IMAGO7

Marcelo Villarreal, el desequilibrio de Chivas

Por su parte, Marcelo Villarreal destacó en el frente de ataque. El extremo zurdo de las fuerzas básicas de Guadalajara anotó ante Hungría, consiguió un doblete contra Siria y también marcó frente a Etiopía y Rusia.