¡Con todo! Pumas va con su mejor XI para enfrentar a Puebla

Jugadores de Pumas durante un partido de la Liga MX | IMAGO 7

El conjunto auriazul busca únicamente los tres puntos y Esteban Solari pondrá a sus mejores elementos

Es la última llamada para Pumas en el Apertura 2026, un triunfo es lo único positivo que puede sacar el equipo, de lo contrario el panorama se pondrá todavía más complicado para el objetivo de clasificar a la Liguilla.

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¿Qué necesita Pumas para aspirar a Liguilla?

Esteban Solari no se arriesgará y mandará a sus mejores elementos para afrontar este compromiso. Esta alineación le ha dado sus mejores minutos a Pumas en el torneo, en especial frente a Cruz Azul y Tigres, al menos por momentos del partido.

Esteban Solari, entrenador de Pumas | IMAGO7

La clave de esta alineación es tener la dupla del mediocampo con Adalberto Carrasquilla y Pedro Vite, además de César Huerta por la banda izquierda, mientras que por el sector derecho se acomodará Uriel Antuna.

El ataque está consolidado con Juninho y Robert Morales, quienes vienen de partidos con al menos un gol, de hecho, el paraguayo anotó en el más reciente duelo, frente a Tigres en el Olímpico Universitario.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Cruz Azul | MEXSPORT

La defensa, también ya consolidada, con Nathan Silva y Rubén Duarte como los centrales. Rodrigo López es el lateral derecho y por izquierda estará Pablo Bennevendo, quien registró una asistencia ante Tigres.

Así saldrá Pumas ante Puebla

Con este once inicial, Pumas deja claro que no quiere dejarse puntos en el Cuauhtémoc, la obligación para el equipo si quiere seguir vivo en el Apertura 2026, todavía con dos partidos como local restantes en el torneo.

Portero: Keylor Navas

Defensa: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Pablo Bennevendo

Mediocampo: Uriel Antuna, Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, César Huerta

Delanteros: Juninho, Robert Morales