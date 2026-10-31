Atlas vence a Atlético de San Luis y se mete entre los líderes del Apertura 2026

Camilo Vargas agradeciendo con su mirada al cielo en San Luis | IMAGO7

Florián Monzón hizo el único gol para hacer la diferencia en tierras potosinas

El Rojinegro apunta a Liguilla. Atlas consiguió una valiosa victoria por 0-1 ante Atlético San Luis en un partido cerrado y sufrido, en el que Florián Monzón apareció con un potente disparo para darle los tres puntos a la escuadra tapatía.

Podría interesarte Futbol Hernán Crespo, ante la posibilidad de llevar al Atlas a su mejor torneo del siglo XXI

¿Cómo fue el partido?

El conjunto dirigido por Hernán Crespo tuvo que emplearse a fondo para salir con el triunfo, apoyado también en una destacada actuación de Camilo Vargas, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro al evitar en reiteradas ocasiones la caída de su marco.

Los Zorros mantuvieron el buen momento en el campeonato y, tras hilar su segunda victoria consecutiva, se colocaron momentáneamente en el segundo puesto de la clasificación general.

Jugador del Atlas disputa el balón ante los rivales en el Estadio Libertad Financiera | IMAGO7

San Luis fue el primero en generar peligro. Camilo Vargas tuvo que intervenir ante un potente disparo de David Rodríguez. El guardameta colombiano logró realizar la atajada, aunque quedó tendido sobre el césped por unos momentos tras resentir la caída en el hombro.

Los potosinos volvieron a acercarse poco después. En un rápido contragolpe, Llorente quedó solo por el sector derecho del área, pero Manuel Capasso apareció oportunamente para cortar el centro del jugador español.

Salles-Lamonge presiona a su rival en el Atlético San Luis vs Atlas | IMAGO7

¿Cómo fue el gol de Florián Monzón?

Ya en la segunda parte, cuando el encuentro se mantenía cerrado, apareció Florian Monzón para romper el empate. El delantero recuperó el balón fuera del área y, tras recibir nuevamente el esférico de Milton Valenzuela, sacó un potente disparo que, incluso mientras perdía el equilibrio, terminó siendo inalcanzable para Andrés Lajud.

Atlético de San Luis reaccionó en busca de la igualada. Salles-Lamonge encontró un espacio para sacar un remate cruzado que pasó apenas a centímetros del poste defendido por Vargas.

Florián Monzón celebra su gol como compañero ante Atlético San Luis | IMAGO7

Ya en el tiempo agregado, Camilo Vargas volvió a vestirse de héroe. El colombiano realizó una nueva intervención para evitar el empate, al rechazar un remate de cabeza de Leonardo Flores.