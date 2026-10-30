Atlético San Luis vs Atlas EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 15: Transmisión, goles y resultado

Arranca la antepenúltima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que las oportunidades para todos los equipos de poder clasificar a la Liguilla se reducen.

En el caso Atlético de San Luis, no pueden no ganar sus siguientes tres partidos, empezando el de este viernes en casa ante un Atlas que sueña con poder estar entre los mejores equipos del torneo de cara a la Fase Final. El juego de Jornada 15 se disputará en punto de las 19:00 horas en un juego que se podrá seguir en exclusiva por ViX Premium.

Así llegan los equipos

El Atlético de San Luis llega al juego de Jornada 15 con la esperanza de poder acceder a la Liguilla. Con 19 puntos y tres partidos sin perder, incluyendo dos victorias consecutivas, los rojiblancos no pierden la esperanza de poder estar en la Fase Final.