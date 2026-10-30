Sigue al Atletico de San Luis vs Atlas en vivo
Liga MX•Estadio Alfonso Lastras Ramirez
Atlético San Luis vs Atlas EN VIVO Liga MX Apertura 2026 Jornada 15: Transmisión, goles y resultado
Emiliano Cárdenas
15:25 - 30 de octubre de 2026
Actualizado a 15:29 - 30 de octubre de 2026
En RÉCORD te presentamos todos los detalles para ver el juego de Jornada 15 del Apertura 2026
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Arranca la antepenúltima jornada del Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que las oportunidades para todos los equipos de poder clasificar a la Liguilla se reducen.
En el caso Atlético de San Luis, no pueden no ganar sus siguientes tres partidos, empezando el de este viernes en casa ante un Atlas que sueña con poder estar entre los mejores equipos del torneo de cara a la Fase Final. El juego de Jornada 15 se disputará en punto de las 19:00 horas en un juego que se podrá seguir en exclusiva por ViX Premium.
Así llegan los equipos
El Atlético de San Luis llega al juego de Jornada 15 con la esperanza de poder acceder a la Liguilla. Con 19 puntos y tres partidos sin perder, incluyendo dos victorias consecutivas, los rojiblancos no pierden la esperanza de poder estar en la Fase Final.
Atlas, por su parte, es una de las revelaciones del torneo. De la mano de Hernán Crespo, el equipo actualmente marcha cuarto en el certamen, solo por detrás de América, Chivas y Cruz Azul, esto como resultado de 24 unidades.