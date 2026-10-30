Hernán Crespo, ante la posibilidad de llevar al Atlas a su mejor torneo del siglo XXI

Los Zorros buscan dejar atrás los 32 que consiguieron en el Clausura 2013, cuando Tomás Boy estaba al frente del equipo

La llegada de Hernán Crespo al futbol mexicano ha tenido un impacto inmediato en el Atlas. A tres jornadas de concluir el Apertura 2026, el técnico argentino tiene a los rojinegros en la pelea por establecer una nueva marca de puntos en torneos cortos y superar el mejor registro de la institución en lo que va del siglo XXI.

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Con 24 unidades, producto de siete victorias, tres empates y cuatro derrotas, el conjunto tapatío ocupa el cuarto lugar de la clasificación. Además, suma 25 goles a favor y 26 en contra, números que mantienen al equipo en una posición favorable de cara al cierre de la fase regular.

¿Cuáles son los rivales que le falta al Atlas?

El reto para Crespo será conseguir nueve puntos en los últimos tres compromisos. Atlas visitará está noche al Atlético de San Luis en la Jornada 15, recibirá al Pachuca en el Estadio Jalisco y terminará su participación en la fase regular frente a FC Juárez, como visitante.

Hernán Crespo en el Estadio Jalisco | IMAGO7

¿Cuál es el récord de puntos?

De ganar los tres encuentros, los Zorros alcanzarían 33 puntos y dejarían atrás los 32 que consiguieron en el Clausura 2013, cuando Tomás Boy estaba al frente del equipo. Aquel campeonato representa, hasta ahora, la mejor cosecha rojinegra en un torneo corto durante el siglo XXI.

En aquella campaña, Atlas finalizó en el tercer puesto y llegó hasta los cuartos de final, instancia en la que Santos Laguna terminó con sus aspiraciones. Tomás Boy también estuvo al frente del equipo que consiguió 31 unidades en el Apertura 2014, torneo en el que los tapatíos finalizaron segundos, pero fueron eliminados por Monterrey en la Liguilla.

Tomás Boy da indicaciones en juego de Atlas contra Tigres | MEXSPORT

Otro antecedente importante se presentó en el Apertura 2021. Bajo la dirección de Diego Cocca, los rojinegros sumaron 29 puntos y terminaron en el segundo lugar de la tabla general. Sin embargo, aquella campaña tuvo un desenlace distinto, pues Atlas conquistó el campeonato tras superar al León en la final y comenzó una de las etapas más importantes de su historia reciente.

Ahora, el desafío está en manos de Hernán Crespo. El estratega argentino no solamente puede mejorar los registros de Tomás Boy y Diego Cocca, sino también convertirse en el entrenador que consiga la mayor cantidad de puntos para Atlas en un torneo corto desde el año 2000.

Con tres partidos por disputar, los rojinegros tienen margen para cerrar una campaña que ya ha sido positiva. Nueve puntos los separarían de establecer una nueva marca institucional y llegar a la Liguilla con 33 unidades, en busca de consolidar el impacto que ha tenido Crespo desde su llegada al futbol mexicano.