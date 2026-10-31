Las Águilas sacarán su el nuevo jersey después de la colección de aniversario

El Club América prepara una nueva sorpresa para sus aficionados, quienes tendrán que alistar la cartera si quieren sumar otra prenda a su colección. Después de presentar su línea conmemorativa por el aniversario del equipo, las Águilas alistan el lanzamiento de un nuevo jersey que ya comenzó a circular en redes sociales.

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¿Cuándo saldrá a la venta el nuevo jersey del América?

Una página especializada en filtraciones de equipamiento deportivo publicó imágenes de la que sería la nueva camiseta del conjunto azulcrema para la temporada 2026-27. Aunque conserva gran parte de la apariencia del uniforme de local, presenta diferencias importantes en los materiales y el estilo de confección.

La principal novedad es que se trata de una prenda de punto, con una apariencia similar a la de un suéter, que busca ofrecer una alternativa más casual a las tradicionales camisetas de juego. Además, las imágenes muestran versiones de manga larga y manga corta.

A diferencia del uniforme que utilizan los futbolistas en la cancha, el nuevo diseño aparece sin patrocinadores y con una textura distinta, aunque mantiene la identidad visual del América. La propuesta apunta a los aficionados que buscan vestir los colores del equipo fuera de los estadios.

CAPTURA DE PANTALLA

Esta prenda formaría parte de la próxima colección de ropa informal de Adidas para la temporada 2026-27, una línea de invierno que no estaría limitada a los equipos de la Liga MX.

La marca alemana también prepara artículos similares para algunos de los clubes más importantes de Europa, entre ellos el Real Madrid, Arsenal, Manchester United y Liverpool, con diseños pensados para ampliar la oferta de productos más allá de los uniformes tradicionales.

¿Qué paso?

De acuerdo con la información que acompaña la filtración, el lanzamiento del suéter del América estaría previsto para noviembre o diciembre de 2026, por lo que podría llegar al mercado como parte de la colección de invierno y las prendas especiales de la temporada navideña.

Por el momento, no se han dado a conocer oficialmente el precio ni la fecha exacta de comercialización. Sin embargo, la filtración ya permite conocer una de las apuestas de Adidas para los seguidores azulcremas, que tendrán una nueva opción para presumir los colores del equipo.