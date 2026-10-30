Malagón y el Tala Rangel han sido seleccionados de México en el 2026 | Imago7

El portero de las Águilas ha emitido su opinión al respecto del guardameta de su rival más grande

Antes de la Copa del Mundo 2026, Luis Ángel Malagón sufrió una lesión que lo dejó fuera de actividad tanto en club como en Selección Mexicana, dando el paso a Raúl Rangel, quien terminó siendo el titular en los partidos del Tri en el torneo. Pese a toda esta situación, el 'Seor de la Noche', tiene una buena opinión al respecto de su compañero en el combinado nacional.

Malagón reconoció la calidad del Tala, le dio algunos consejos y, pese a jugar en el rival directo, espera que le vaya bien a lo largo de su carrera, pues al ser "uno de sus conocidos en el futbol", no puede más que desearle el bien".

Un buen portero reconoce a otro cuando lo ve

En conferencia de prensa, Luis Ángel Malagón habló al respecto de lo que opina de su compañero en Selección Mexicana y rival en Liga MX, Raúl el 'Tala' Rangel, de quien ha reconocido que es uno de los mejores porteros de México, debido a la gran calidad que tiene; sin embargo, también lo ha defendido, pues sabe que en todo el año ha tenido múltiples críticas.

Es difícil porque sólo uno como portero sabe lo que se siente. En el futbol, es la posición más ingrata. Siempre he dicho a los colegas que hay que trabajo: oidos sordos y piel de plomo. El tipo tiene la calidad, por algo juega en Chivas. Sólo uno de este lado sabe lo que signiica esto. Respeto a los colegas

Dentro de las declaraciones del portero mexicano, ha llamado la atención una en específico, en la cual ha llamado a los porteros "una especie diferente", destacando que tanto él como el portero rojiblanco son parte de este gremio