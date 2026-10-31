Puebla vs Pumas EN VIVO Jornada 15 Apertura 2026: Resultado, goles y estadísticas

Aldo Jair Martínez Escalante 18:32 - 30 de octubre de 2026 Actualizado a 19:00 - 30 de octubre de 2026

Poblanos y Universitario se juegan el boleto de cara a la Liguilla del campeonato