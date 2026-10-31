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Liga MX•Estadio Cuauhtemoc
Puebla vs Pumas EN VIVO Jornada 15 Apertura 2026: Resultado, goles y estadísticas
Aldo Jair Martínez Escalante
18:32 - 30 de octubre de 2026
Actualizado a 19:00 - 30 de octubre de 2026
Poblanos y Universitario se juegan el boleto de cara a la Liguilla del campeonato
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La Franja y los Universitarios se pelean la oportunidad de meterse a la Liguilla del Apertura 2026
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