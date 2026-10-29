El delantero mexicano brilló con luz propia en la goleada tras firmar otra gran actuación que lo consolida con impresionantes números en el futbol de Arabia Saudita

El delantero mexicano, Julián Quiñones volvió a destacar al despacharse con una anotación y dos asistencias, consolidando su espectacular registro de 86 participaciones de gol (goles y asistencias) en apenas 83 partidos, números que lo consagran entre los mejores futbolistas del mundo.

Su actuación fue clave para que el Al Qaidisya encaminara la goleada 6-0 tras un gran esfuerzo en el que robó el esférico a la defensa del Al Riyadh para servirle medio gol a Abdulla Al Salem, quien agradeció el pase con un cálido abrazo, reflejando el peso ofensivo del exjugador del América en el equipo.

La fiesta ofensiva continuó su marcha tras el descanso y Julián Quiñones mantuvo el protagonismo absoluto sobre el terreno de juego. Apenas diez minutos después de iniciada la parte complementaria, el atacante tricolor volvió a hacer gala de su visión al recibir de espaldas en la frontal del área; tras atraer la marca defensiva, sirvió un preciso balón para que Tijjani Reijnders firmara su segundo tanto de la noche y ampliara la ventaja de los Caballeros del Este.

La coronación perfecta para la noche del mexicano llegó en la recta final del cotejo. La ‘Pantera’ aprovechó su velocidad para ganarle la espalda a la defensa del Al Riyadh mediante un gran desmarque, alcanzando un pase filtrado de Al Juwayr para definir con categoría. Con esta anotación, Quiñones encadenó su tercer partido consecutivo viendo portería con la camiseta del Al Qadisiya.

Julián Quiñones, jugador del Al Qadisiya, en festejo de gol en la Champions League AFC | @AlQadsiahEN

Goleada monumental y liderato en solitario

El festín ofensivo culminó con un contundente marcador de 6-0 a favor del Al Qadisiya, sellando una actuación colectiva redonda que incluyó un hat-trick de Tijjani Reijnders, la diana de Julián Quiñones y los tantos aportados por Abdulla Al Salem y Mahamadou Sangaré.