El equipo de Coapa presumió la extensión de contrato del futbolista de 21 años

Continúa el nuevo proyecto de las Águilas del América. De cara al cierre del Apertura 2026 de la Liga MX, el equipo azulcrema mantiene su confianza en un proyecto de futbolistas jóvenes, no solo creyendo en las fuerzas básicas, sino que ahora renovando a una de sus promesas, Franco Rossano.

“Franco Rossano para rato”

A través de sus redes sociales, el equipo de Coapa publicó una imagen donde presumieron la extensión del lateral. Si bien el América no dio más detalles sobre el tiempo en el que el futbolista permanecerá con la playera amarilla, si reiteraron su compromiso con el plan de largo tiempo.

“¡Feliz, motivado y RENOVADO!

Tenemos Franco Rossano para rato con el Club América”, escribió el Club América en su publicación.

¿Cómo le ha ido a Rossano en el América?

El futbolista fue formado en las inferiores de Puebla y BUAP, posteriormente se volvió parte del nido de Coapa y ya como azulcrema fue cedido al Sporting de Gijón en 2023 con la categoría Sub-18.

Tras un largo trayecto en las fuerzas básicas, Rossano fue cedido a los Rayos del Necaxa, donde mostró su calidad y mejor versión futbolística, llegando finalmente al máximo circuito. A sus 21 años disputó un total de 33 partidos, colaborando incluso con tres asistencia.

Franco Rossano previo a juego con América | IMAGO7

Tras mostrar su nivel, el conjunto de Coapa decidió llamarlo de nuevo para este Apertura 2026, aunado al hecho de que Guillermo Almada es un entrenador que goza de usar jugadores de las inferiores para reforzar a sus equipos, hecho que en América no fue la excepción.

Bajo el mando del estratega uruguayo Rossano ya disputó cuatro partidos (dos de ellos como titular tras la lesión de Cristian Borja) sumando un total de 201 minutos y dejando buena sensaciones para la directiva y afición, motivo que llevó a ser renovado antes del fin del certamen.