¿Qué le quiso hacer? Así fue el extraño festejo de Juninho a Ángulo en el gol de Pumas

El futbolista brasileño levantó por los aires a su compañero y lo tiró al pasto tras el segundo tanto

Pumas sigue en pie y está más que vivo. Luego de que Puebla complicara las cosas al equipo universitario durante el arranque de la Jornada 15 del Apertura 2026, los de Esteban Solari finalmente encontraron la clave y se llevaron la victoria 1-2 en el Estadio Cuauhtémoc. Sin embargo, la atención se la llevó Juninho y Ángulo es su festejo.

¿Cómo fue el festejo de Ángulo y Juninho?

Luego del agónico gol de Pumas a los 90 minutos de juego, el equipo se juntó en la banda para celebrar el tanto que significó el triunfo del equipo. Entre los abrazos y felicitaciones a Álvaro Ángulo, Juninho llegó de espaldas al jugador, lo cargo y como si de noche de lucha se tartas lo alzó para tirarlo al pasto.

Sus compañeros quedaron atónitos con este festejo, pero después se reunieron para abrazar y levantar a ambos, demostrando la amistad y emoción que representa para Universidad Nacional y el poder luchar por puestos de Liguilla.

Juninho y Álvaro Angulo tras gol de Pumas vs Puebla | IMAGO7

Finalmente tras la euforia del tanto y con los jugadores ya en su posición, el equipo azul y oro logró llevar el cierre del partido de buena manera, pues en el resto de los siete minutos agregado se volvió un duelo de trámite.

¿Cómo luce el cierre de torneo para Pumas?

Tras 15 fechas disputadas y sin ningún duelo pendiente, el equipo de Esteban Solari marcha en el noveno lugar de la tabla general del Apertura 2026. Pumas suma en total cinco partidos con triunfo, cinco empates y cinco derrotas, dejando un total de 20 puntos.

El rival más cercano actualmente son los Rayados de Monterrey con los mismo 20 puntos, sin embargo, el equipo del norte solo tiene 13 juegos jugados y además de la Jornada 15 aún tiene un partido pendiente, por lo que es muy probable que se aleje del equipo capitalino.

Los últimos dos compromisos de Pumas serán ante las Águilas del América en el Estadio Olímpico Universitario el sábado 7 de noviembre. Posteriormente cerrarán el campeonato ante los propios Rayados de Monterrey, de igual modo en C.U., el sábado 21 de noviembre.