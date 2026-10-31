Las Amazonas se mantienen firmes rumbo a la Liguilla del Apertura 2026

En una auténtica exhibición de poderío y contundencia en territorio jalisciense, Tigres Femenil no tuvo piedad frente al Atlas y selló un aplastante triunfo por 7-0. Las Amazonas resolvieron el compromiso desde la primera mitad, lapso en el que consiguieron cinco anotaciones que dejaron sin respuesta a las locales.

Podría interesarte Futbol Chivas remonta al Toluca Femenil en un espectacular 2-3 en el Nemesio Diez

El vendaval auriazul comenzó a soplar muy temprano en el partido. Apenas al minuto 5, Diana Ordóñez aprovechó un balón en el corazón del área para inaugurar la pizarra y abrir el camino a una noche de pesadilla para el cuadro rojinegro.

Tigres vs Atlas Femenil | IMAGO7

La presión de las regiomontanas continuó asfixiando la salida tapatía. Al 20', Grace Asantewaa capitalizó un desajuste defensivo para ampliar la ventaja a 2-0. Solo tres minutos más tarde, la atacante sudafricana Thembi Kgatlana sacó a relucir su pegada con un potente remate de larga distancia que perforó las redes locales para el tercero de la noche.

Sin levantar el pie del acelerador, las universitarias encontraron el cuarto tanto al 31' por conducto de Stephany Mayor, quien sorprendió con otro disparo fuera del área. Antes de enfilarse a los vestidores, al 41', Kgatlana firmó su doblete dentro del área chica, decretando un contundente 5-0 al descanso.

Tigres Femenil| IMAGO7

Rotaciones y sentencia definitiva en el complemento

Pese a las modificaciones tácticas de las rojinegras y las oportunas intervenciones de su guardameta para contener mayores daños, el monólogo felino se mantuvo en la segunda parte. Tigres refrescó su esquema con los ingresos de Ilana Izquierdo y María González.

La inercia goleadora no tardó en reactivarse: al minuto 50, María Sánchez se hizo presente en el marcador tras definir dentro del área para colocar el 6-0. Con el duelo totalmente resuelto, el cuerpo técnico auriazul dio descanso a piezas clave, enviando al terreno de juego a Deyna Castellanos, Jheniffer Cordinali y Alison González.

Aunque Atlas generó tímidos acercamientos que fueron bien neutralizados por el fondo visitante, la estocada final llegó en el tiempo de descuento. Al 90+1', Cordinali aprovechó una pelota en el área para colocar el 7-0 definitivo, sellando una de las actuaciones colectivas más dominantes del torneo para Tigres Femenil.