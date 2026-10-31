Chivas remonta al Toluca Femenil en un espectacular 2-3 en el Nemesio Diez

Licha Cervantes regresó a las Rojiblancas con un doblete

Cuando parecía que Toluca tenía el triunfo en sus manos, Chivas Femenil encontró la manera de cambiar por completo la historia. El conjunto rojiblanco protagonizó una espectacular remontada frente a las Mexiquenses, al imponerse 2-3 en el Nemesio Diez, dentro de la Jornada 13 del Apertura 2026.

Las tapatías llegaron a estar dos goles abajo, pero con carácter, contundencia y una destacada actuación de Alicia 'Licha' Cervantes consiguieron darle la vuelta al marcador para llevarse tres puntos fundamentales.

¿Cómo fue el partido?

El encuentro comenzó con un Toluca que supo aprovechar su condición de local y encontró espacios para generar peligro sobre la portería visitante. La recompensa llegó al minuto 28, cuando Eugénie Le Sommer apareció dentro del área y sacó un potente disparo que terminó en el fondo de las redes.

La situación se complicaría todavía más para el Guadalajara durante los primeros minutos del segundo tiempo. Al 48', después de un tiro de esquina cobrado desde la punta izquierda, el balón llegó al área y Karla Martínez definió.

Toluca celebra el triunfo momentáneo ante Chivas Femenil | IMAGO7

Sin embargo, cuando el panorama parecía complicado, apareció la experiencia de Licha Cervantes para comenzar la reacción del Rebaño. Al minuto 69, la delantera rojiblanca tuvo la oportunidad desde los once pasos y no desaprovechó la ocasión.

Apenas cuatro minutos después, al 73', Cervantes volvió a hacerse presente. La atacante recibió un balón dentro del área, encaró a su rival, realizó un recorte para abrirse espacio y definió con precisión para conseguir el 2-2.

Chivas celebra el gol ante Toluca Femenil | IMAGO7

La remontada de Chivas ante Toluca

Pero la remontada todavía tenía reservado un último capítulo. Al minuto 80, Natalia Colín tomó el balón fuera del área y se animó a sacar un potente disparo que terminó convirtiéndose en el 2-3. El remate tuvo un ligero desvío de una compañera, suficiente para cambiar su trayectoria y dejar sin posibilidades a la guardameta escarlata.

Con este resultado, el Guadalajara llegó a 30 puntos y se mantiene en el segundo puesto del Grupo B, consolidando su posición en la competencia durante la recta final del torneo. Por su parte, Toluca dejó escapar una ventaja de dos goles y permaneció con 26 unidades en el cuarto lugar del Grupo A.