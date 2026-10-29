Dónde ver Jornada 13: Canales y horarios de los partidos de la Liga Femenil

Llega una nueva jornada del torneo con duelos imperdibles en la parte alta de la tabla

La emoción de la Jornada 13 de la Liga Femenil está lista para disputarse y la lucha por los puestos de liguilla entra en su etapa más intensa. Para no perderte ningún detalle, es importante recordar que los canales de transmisión varían según la localía de los equipos, sumándose transmisiones libres en las redes sociales y canales oficiales de la liga.

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Los duelos más atractivos de la jornada

Un auténtico duelo de grupos de alto voltaje. Las Diablas Rojas de Toluca se encuentran peleando con fuerza en la parte alta del sector A, mientras que el Guadalajara marcha firme en los primeros puestos del Grupo B. Este enfrentamiento promete intensidad y goles, poniendo a prueba el planteamiento de ambos estrategas en la recta final del certamen.

Pumas Femenil celebra ante Atlas en CU | IMAGO7

Monterrey vs Pumas

Pumas visita a las líderes absolutas de la Liga (Rayadas), buscando con urgencia la victoria para amarrar su boleto a la siguiente fase de clasificación. El reto no es menor para las universitarias, ya que el conjunto regiomontano ha mostrado un poderío imponente en casa, mientras que el Atlas acecha de cerca en la tabla con tan solo un punto de diferencia.

Atlas vs Tigres

El conjunto rojinegro realizará una complicada visita a territorio regio para medirse ante unas peligrosas Amazonas. El Atlas buscará la victoria a toda costa para intentar afianzarse y conseguir uno de los boletos anhelados a la liguilla, frente a un cuadro de Tigres que siempre es candidato al título y compite palmo a palmo en la cima del torneo.

Tigres Femenil en el Apertura 2026 | IMAGO7

Calendario completo: Días y horarios de la Jornada 13