El Tri juvenil quedó eliminada de la justa mundialista tras sufrir un doloroso revés 2-1 ante el conjunto africano

El sueño mundialista de la categoría juvenil llegó a su amargo final. La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se despidió de la Copa del Mundo tras caer por marcador de 2-1 ante su similar de Nigeria en la instancia de Octavos de Final. El combinado dirigido por Miguel Gamero batalló a contracorriente en un duelo donde los errores defensivos, la presión rival y decisiones del VAR terminaron por inclinar la balanza a favor del cuadro africano, que supo aprovechar sus oportunidades en los momentos clave del cotejo.

Desde los primeros minutos, el conjunto nigeriano tomó el control absoluto de las acciones, ejerciendo una presión asfixiante sobre la salida del Tricolor y obligando a las mexicanas a replegarse en labores defensivas durante largos pasajes donde el área rival parecía inalcanzable. El muro tricolor terminó por romperse cuando un error defensivo costó caro, Valeria Figueroa no consiguió despejar a tiempo un balón dentro del área y el esférico quedó a merced de Oluebube Umejiaku, quien definió ante la guardameta Ania López para inaugurar el marcador.

Selección Mexicana Sub 17 ante Costa Rica l X: @miseleccionfem

La jugada estuvo envuelta en la tensión tras una revisión en el VAR por una disputa previa entre Tosin Rafiu y Zoe Sánchez, el cuerpo arbitral ratificó la anotación, validando la ventaja parcial para las africanas.

Para empeorar el panorama del combinado nacional, la mala suerte se ensañó con el ataque cuando Mia Urbano sufrió un fuerte contacto en la pierna, obligándola a abandonar el terreno de juego en camilla entre evidentes muestras de dolor y encendiendo las alarmas en el banquillo azteca.

Reacción tardía y el doloroso golpe final en la recta final

En la segunda mitad, la insistencia de Nigeria dio frutos nuevamente. Tras un remate de la recién ingresada Precious Oscar que la arquera Ania López rechazó con los puños, Mary Dunstan aprovechó el rebote y, con la portera fuera de posición, sacó un disparo desde fuera del área para mandar el balón al fondo de las redes. De nuevo, el videoarbitraje entró en acción para revisar una posible falta previa, pero la jugada fue dada por buena, decretando el lapidario 2-0.

Jugadora de Nigeria tirando hacia la portería de México l X: Telemundo