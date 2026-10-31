El Tano confía en que su equipo pueda conseguir el objetivo de clasificar

Tras un dramático encuentro que se definió hasta los últimos minutos, Esteban Solari salió conforme con su equipo, sin dejar de ser autocrítico con los errores que aún se cometen, especialmente en la zona defensiva.

¿Qué dijo Solari tras el triunfo sobre Puebla?

En el calendario quedan dos encuentros, ante América y Rayados, que definirán el futuro del torneo para Pumas. Solari reconoce que son dos finales que tendrán que disputar, es decir, no está permitido perder.

“Hoy era un partido importante para nosotros y más allá de la victoria, que nos tiene muy felices porque nos mantiene con la posibilidad de ir al playoff lo más importante a destacar hoy es que el equipo insistió con sus formas, nunca se desordenó y trató de seguir generando un juego y a partir de ese juego, de ese sostener una idea, el equipo generó las ocasiones como para ganar el partido y hoy estoy contento por eso por las formas, más allá del resultado que obviamente siempre es muy importante

Pumas tras ganar en Puebla | IMAGO7

"Nos quedan dos finales dos partidos difíciles pero junto a nuestra afición que hoy fue una maravilla y hay que felicitar a la gente y se sintió el Goya más fuerte que nunca como si estuviéramos jugando en casa y junto a ellos y con la cara que está mostrando el equipo estamos seguros que vamos a lograr algo importante juntos”, dijo Solari.

Solari analiza los problemas defensivos en Pumas

Sobre el tema defensivo, Solari reconoce que hay cosas por mejorar, pero prefiere ver el vaso medio lleno. No obstante, el equipo ha dejado su portería en cero únicamente una vez, señal de los problemas en esa zona a lo largo del semestre.

Hay que ser autocríticos también y obviamente mejorar eso. Ustedes miran el vaso medio vacío y obviamente les entiendo, yo lo veo medio lleno porque eso que ustedes miran es que me llegaron tres veces y la mejor manera sé que me llegaran cero veces en todo el partido y ahí no me van a hacer más goles, pero mientras tanto tenemos que seguir achicando las posibilidades del rival y hoy en el primer tiempo fueron dos llegadas y en el segundo tiempo una y obviamente ahí en esa idea de defender más lejos.

"Obviamente que tenemos que mejorar porque es una realidad que nos hacen goles sí pero el camino es el de las formas y dentro de la cancha el rival también juega y nosotros tenemos que hacer muchas cosas mejores para ser sólidos en la fase defensiva”, agregó el Tano.

Esteban Solari ya piensa en el América

Por último, el argentino ya pone la mente en el América, su siguiente rival, al cual lo ve como un rival histórico y una buena medida para su plantilla para evaluar que tanto pueden competir, ya que se trata del líder del torneo.

El Clásico Capitalino se roba los reflectores en la Jornada 12 | IMAGO7