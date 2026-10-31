Juninho, jugador de Pumas, en festejo de gol ante Atlante | IMAGO7

El delantero brasileño vive un gran momento con Pumas

Pumas se adelantó en el Estadio Cuauhtémoc, gracias a su elemento más letal frente a la portería: Juninho. El brasileño no sale de su mejor momento y ya registra nueve anotaciones en el torneo, para superar su cuenta del torneo pasado.

¿Cuál fue la marca de Juninho el torneo pasado?

Juninho llegó a siete goles en el torneo regular del Clausura 2026, sin embargo, con uno más a su cuenta en la Ida de los Cuartos de Final ante América, el brasileño registró ocho tantos, que ya fueron superados en esta Jornada 15.

Juninho celebrando ante el Atlante en el Estadio Banorte | IMAGO7

¿Puede Juninho alcanzar a Salomón Rondón?

Con esto se pone a cuatro goles del líder de goleo, Salomón Rondón. La misión no es imposible, pero todavía luce lejano que pueda alcanzarlo. De igual forma, el brasileño consolida su gran momento en Pumas.

Salomón Rondón con Pachuca en la Liga MX | IMAGO 7

El entendimiento con sus compañeros ha sido clave para el brasileño, pues el gol viene de una asistencia de Rodrigo López, otra pieza que atraviesa un buen momento con Pumas.

El gol fue clave para Pumas en su búsqueda de los tres puntos, pero los problemas defensivos continúan como una tónica, luego de la anotación de Omar Moreno para poner las cosas 1-1.

Los dirigidos por Solari tendrán que anteponerse a la anotación de los locales para perseguir la ilusión de mantenerse en la pelea por los primeros ocho puestos de la tabla.