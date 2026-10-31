¡Tú no, Chino! Así fue la garrafal falla de Huerta frente al arco en el Puebla vs Pumas

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en lamento tras falla ante Puebla | IMAGO7

El 10 auriazul tuvo el tanto de la ventaja, pero una mala definición lo dejó sin festejo

Intenso duelo en el Estadio Cuauhtémoc, en el que Pumas dejó ir la ventaja en el primer tiempo, pero que tuvo la oportunidad de retomarla en los últimos minutos con la oportunidad que César Huerta dejó ir.

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¿Cómo fue la falla del Chino Huerta ante Puebla?

Tras una buena jugada iniciada por él mismo, Juninho puso un buen centro que llegó a Uriel Antuna, quien inteligentemente puso el pase para que Huerta solo tuviera que empujar.

Aunque el Chino logró contactar el balón, la definición fue mala y la oportunidad fue desperdiciada, que provocó la sorpresa de toda la grada e incluso de sus propios compañeros, quienes ya estaban por festejar.

La segunda etapa del Chino Huerta en Pumas

La sorpresa vino especialmente por la calidad de jugador que ha demostrado ser, incluso con una etapa por Europa con el Anderlecht. El mexicano regresó por un segundo aire con Pumas, donde vivió su mejor momento.

César 'Chino' Huerta, jugador de Pumas, en lamento tras falla ante Puebla | IMAGO7

En esta segunda etapa con Pumas, el atacante registra una anotación, la cual celebró frente a Cruz Azul hace un par de semanas. El Chino continúa como una de las claves en esta plantilla, pero en esta ocasión no demostró ser contundente.

Con 45 restantes, Huerta tiene oportunidad de reivindicarse tras el error que tiene a Pumas todavía con la igualdad de 1-1, un resultado que no le funciona para seguir vivo en el torneo.