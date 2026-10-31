¡Pumas tiene vida! Álvaro Angulo le da la victoria dramática a Pumas sobre Puebla

El conjunto felino se aferra a la clasificación con el triunfo en el Estadio Cuauhtémoc

Pumas sigue con vida. A pesar de las dificultades y el drama que se vivió en el Estadio Cuauhtémoc, Universidad Nacional logró quedarse con los tres puntos que lo mantiene en la pelea. Con un 1-2, el conjunto auriazul se aferra a Liguilla.

Resumen Puebla vs Pumas

Los dirigidos por Esteban Solari llevaron el control del partido, pero la contundencia tanto defensiva como ofensiva fue el talón de Aquiles para el equipo, al dejar ir la ventaja y no ser capaces de retomarla a pesar de las ocasiones claras.

Son 11 partidos consecutivos en los que Pumas no deja su arco en cero, una señal de que la zona defensiva ha quedado a deber en este torneo, después de ser una de las mejores en la campaña anterior.

Keylor Navas con Pumas | IMAGO7

¿Cómo fue el triunfo de Pumas sobre Puebla?

Juninho puso adelante a Pumas con una gran definición al centro de Rodrigo López. El brasileño llegó a nueve anotaciones en el torneo, para superar su registro del semestre pasado.

Puebla tuvo coraje y fue a atacar a Pumas, le quiso hacer daño específicamente en el juego aéreo, donde más le duele a la defensa de Solari. Fue Omar Moreno quien aprovechó su oportunidad para poner el 1-1.

Juninho con Pumas | IMAGO7

Poco antes de acabar la primera mitad, César Huerta tuvo el gol de la ventaja, pero su definición fue mala enfrente del arco. El Chino solo tenía que empujar con buena dirección para festejar, pero la afición tuvo que ahogar su grito.

Pumas insistió, con opciones de Juninho y Robert Morales que no lograron capitalizar, que también generó desesperación tanto en el cuerpo técnico como en los propios jugadores, quienes conocían de antemano la situación que atraviesan.

Esteban Solari vivió el encuentro con intensidad, con constantes indicaciones a sus jugadores y reclamos al cuarto árbitro. La frustración del Tano era evidente, con las opciones de Liguilla que se diluían.

Cómo un milagro, Álvaro Angulo apareció precisamente en el tiempo agregado para darle el triunfo a Pumas, y todavía la esperanza de meterse a la zona de clasificación, a falta de dos fechas por jugarse.