El entrenador argentino cumplió 100 partidos al frente de los Diablos Rojos y aclaró los rumores sobre su continuidad

Antonio Mohamed habló sobre su futuro como entrenador de Toluca y reconoció que en algún momento terminará su etapa con los Diablos Rojos. En medio de las versiones sobre una posible salida del club, el estratega argentino aseguró que actualmente se encuentra satisfecho con su trabajo y concentrado en los próximos compromisos del equipo en el Apertura 2026 de la Liga MX.

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En una entrevista con TUDN, realizada en el marco de sus primeros 100 partidos al frente del conjunto escarlata, el Turco explicó que los rumores sobre su continuidad han sido constantes durante su gestión. Sin embargo, destacó la estabilidad que ha conseguido junto a su cuerpo técnico y reiteró que su principal objetivo es mantener al equipo competitivo tanto en el campeonato mexicano como en los torneos internacionales.

'Turco' Mohamed en el partido de Toluca contra Cruz Azul | MEXSPORT

¿Antonio Mohamed dejará de ser entrenador de Toluca?

"En algún momento me voy a ir. Siempre surgen versiones de que salgo en la segunda fecha, en diciembre o en junio", declaró Mohamed, quien reconoció que las especulaciones sobre su futuro forman parte de la dinámica del futbol profesional. El argentino también señaló que su cuerpo técnico ha conseguido mantenerse durante un periodo importante en comparación con otros procesos recientes de la institución.

El entrenador explicó que no contempla permanecer indefinidamente en un mismo equipo, pues considera que todas las etapas deportivas tienen un principio y un final. "Los ciclos terminan, también los de los entrenadores, pero hoy estoy enfocado en el partido del sábado y muy contento con lo que he vivido y sigo viviendo aquí", agregó el estratega antes del enfrentamiento contra América.

A pesar de sus declaraciones, Mohamed no estableció una fecha para abandonar el banquillo de Toluca y aseguró que cualquier decisión sobre su continuidad deberá tomarse considerando lo mejor para todas las partes. El técnico reiteró su agradecimiento hacia la directiva y la afición, además de señalar que mantiene la motivación necesaria para cumplir los objetivos deportivos del club.

Antonio Mohamed explota contra el arbitraje l IMAGO7

¿Cuáles son los próximos objetivos de Antonio Mohamed con Toluca?

El estratega argentino dejó claro que su atención está puesta en el cierre del Apertura 2026 y en los compromisos internacionales de los Diablos Rojos. "No me queda más que pensar en el siguiente partido; veremos qué es lo mejor para todos. No me gusta eternizarme ni quedarme tanto tiempo en los clubes, es una realidad, pero estoy muy feliz y agradecido con Toluca. Mi meta está puesta en clasificar y trascender en el plano internacional", afirmó.

Uno de los principales desafíos que Mohamed tiene en el calendario es la Copa Intercontinental de diciembre, donde Toluca disputará el Derbi de las Américas frente al campeón de la Copa Libertadores. De acuerdo con el escenario planteado, el representante sudamericano saldrá del enfrentamiento entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata, en una competencia que ofrecerá al conjunto mexicano la oportunidad de medirse ante un rival internacional.