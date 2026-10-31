El estratega argentino consideró que el duleo ante las Águilas será una oportunidad para que los Diablos recuperen su mejor versión

Antonio Mohamed tendrá una cita especial este sábado cuando Toluca reciba al América, pues el estratega argentino cumplirá 100 partidos al frente de los Diablos Rojos del Toluca. En la antesala del encuentro, el técnico habló sobre lo que representa alcanzar esta cifra y aprovechó para dedicarle un mensaje al conjunto azulcrema, al que reconoció como el equipo más importante del país.

¿Qué dijo Mohamed?

En entrevista con TUDN, el 'Turco' compartió su satisfacción por el camino recorrido con el conjunto mexiquense, donde ha vivido una etapa que calificó como muy positiva, especialmente por los resultados obtenidos durante su gestión.

Fueron muchos partidos en mucho tiempo. Hubo muchas competencias y en otros equipos me ha tocado mucho más años para poder completar esa cantidad. Ha sido un camino hermoso que he disfrutado muchísimo, obviamente que cuando se gana es mucho más llevadero. Ha sido muy buena la estadía en Toluca", expresó.

Antonio Mohamed explota contra el arbitraje l IMAGO7

Sin embargo, más allá de la celebración personal, Mohamed puso el foco en el compromiso ante las Águilas, al que considera una oportunidad importante para que su equipo vuelva a colocarse entre los principales candidatos al título.

Antonio 'Turco' Mohamed, entrenador de Toluca | IMAGO7

Oportunidad de oro para Toluca

El entrenador argentino no escatimó en elogios para su próximo rival y destacó tanto la importancia del América como el escenario en el que se disputará el encuentro, pues considera que será una prueba especial para los escarlatas.

"Jugar contra el equipo más importante del país, en uno de los estadios más emblemáticos del mundo, pues es un momento bueno para poder recuperarnos; si lo hacemos, volvemos a ser candidatos al campeonato", añadió.

Las palabras del 'Turco' representan un reconocimiento para el conjunto de Coapa, pero también dejan clara la relevancia que tiene el partido para Toluca. Los Diablos necesitan aprovechar la exigencia de este enfrentamiento para recuperar sensaciones y demostrar que tienen argumentos para pelear nuevamente por el campeonato.

Mohamed, ante un partido especial con Toluca

El centenar de encuentros dirigidos con los mexiquenses representa otro capítulo en la trayectoria de Mohamed, quien ha conseguido consolidarse como uno de los técnicos protagonistas de la Liga MX.

Ahora, el argentino buscará que la celebración de sus 100 partidos tenga un resultado positivo ante uno de los rivales de mayor peso en el futbol mexicano. El duelo contra América no solamente representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para reafirmar las aspiraciones de Toluca.