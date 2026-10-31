Guadalajara vuelve a casa en busca del liderato en la Jornada 15 del Apertura 2026

Se juega la Jornada 15 del Apertura 2026 y las Chivas reciben al Atlante en busca del liderato. El juego se disputará este 31 de octubre en punto de las 19:07hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo a través de Amazon Prime.

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¿Cómo llegan?

El Guadalajara regresa a casa ubicado en el top cinco con 26 unidades y en su más reciente juego ante Rayados sacó un triunfo con demasiado drama en el Gigante de Acero para sumar tres puntos importantes.

Los dirigidos por Gabriel Milito tomaron la ventaja apenas al minuto nueve, cuando Roberto Alvarado encontró el camino al gol para adelantar a los visitantes. Rayados tuvo la oportunidad de responder al 16’, luego de que se señalara un penalti; pero. Lucas Ocampos no logró aprovecharlo desde los once pasos.

Jugadores de Chivas agradeciendo el apoyo de su afición| MEXSPORT

Los locales también tuvieron las suyas. Al 57’, Diego Rossi estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza que obligó a Rangel a lanzarse y extender el brazo derecho para desviar el balón.

Al 96’, Diego Rossi consiguió mandar el balón al fondo de las redes y parecía rescatar el empate para Monterrey; sin embargo, la jugada fue anulada por una mano del atacante.

'Piojo' Alvarado celebra con Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Atlante por un torneo digno

Mientras tanto, Atlante llega sin posibilidades de acceder a la Liguilla luego de caer ante San Luis, en la jornada pasada, que se llevó los tres puntos, gracias a un golazo de Benjamín Galdames.

El único gol llegó al minuto 59, cuando Galdames apareció con apenas un minuto y ocho segundos sobre el terreno de juego y solo bastó una oportunidad de cambiar el rumbo del encuentro.

Atlético San Luis tras derrotar al Atlante |IMAGO7

La derrota dejó a los Azulgranas colocados en el decimo sexto puesto de la clasificación con 14 unidades, los dirigidos se ubicaron por encima del Necaxa que es 17 y Bravos de Juárez 18.

Fecha: 31 de octubre

Hora: 19:07

Estadio: Akron