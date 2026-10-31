El histórico jugador mexicano recordó sus inicios como futbolista

Antes de convertirse en uno de los futbolistas más recordados de Chivas y en un referente del futbol mexicano, Ramón Morales vivió una historia que pudo cambiar por completo el rumbo de su carrera.

Durante la temporada 1995-96, cuando todavía daba sus primeros pasos como profesional con La Piedad, el mediocampista recibió una propuesta para incorporarse a un equipo dirigido por Ricardo 'Tuca' Ferretti. Sin embargo, cuando prácticamente tenía todo preparado para viajar a la Ciudad de México, una llamada inesperada modificó sus planes.

¿Qué sucedió?

La oportunidad surgió gracias a un intermediario que se acercó al entonces joven futbolista para transmitirle el interés del estratega brasileño. Morales recordó aquel episodio durante una charla con Capitán Financiero, donde explicó que una persona enviada por Ferretti le entregó una tarjeta personal con un mensaje muy claro: el entrenador quería conocerlo una vez que concluyera el torneo.

"Va una persona por parte del Tuca y me dice: 'Tenga, le manda el entrenador su tarjeta, cuando se acabe este torneo lo espera en la Ciudad de México'", recordó el exjugador al relatar cómo comenzó el acercamiento.

Ramón Morales en Chivas | MEXSPORT

El contacto no quedó solamente en aquella entrega de tarjeta, pues Ramón decidió comunicarse directamente con Ferretti para conocer los detalles de la propuesta y confirmar que realmente existía interés en contar con sus servicios.

La respuesta del entrenador fue positiva y dejó abierta la puerta para que el futbolista se presentara en la capital del país. "Entonces yo le hablo a Tuca y me dice: 'Sí, véngase, lo esperamos'", contó Morales. Con aquella conversación, el mediocampista comenzó a organizar su traslado desde La Piedad, convencido de que estaba a punto de dar un nuevo paso en su trayectoria y con la expectativa de conocer lo que podía ofrecerle el proyecto encabezado por el brasileño.

Ramón Morales en conferencia con Chivas | IMAGO7

Todo cambió y decidió llegar a Monterrey

Pero el destino tenía preparado otro camino. Cuando Ramón ya se encontraba en la central de autobuses, listo para abordar la unidad que lo llevaría desde La Piedad hasta la Ciudad de México, recibió una llamada de su hermano. El mensaje cambió por completo sus planes: Roberto (González) no había aceptado marcharse a Monterrey y, ante esa situación, necesitaban que fuera él quien tomara esa oportunidad con el conjunto regiomontano.

La decisión tuvo que tomarse prácticamente en cuestión de minutos. En lugar de abordar el autobús rumbo a la capital, Morales modificó su boleto y emprendió el viaje hacia Monterrey.

"Literal, vamos a la central de autobuses para irme de La Piedad a la Ciudad de México y antes de tomar el autobús me llama mi hermano y me dice: 'Que no te puedes ir, Roberto no se quiso ir a Monterrey, entonces te tienes que ir tú'. Cambié el boleto y me fui a Monterrey y ahí es donde debuto", relató el exmediocampista.