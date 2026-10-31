¿Sergio Canales regresa a Monterrey? Esto es lo que se sabe

El español aseguró que disfruto su estancia en la sultana del norte

Uno de los mejores fichajes que ha llegado al futbol mexicano ha sido sin duda alguna Sergio Canales. El español llegó a Monterrey proveniente de LaLiga, específicamente del Real Betis; el originario de Santander no solo llegó como fichaje bomba, sino que cautivo al norte del país con su juego, mientras que el propio país lo cautivo a él.

Podría interesarte Futbol Anselmi elogia al Vasco Aguirre previo al Elche vs Valencia

“Un lugar al cual vamos a volver”

Tras su salida de Rayados, el español volvió a su país para jugar con el Racing de Santander. En su nueva estadía, el jugador reconoció que quedó enamorado de México y que sin duda alguna es un lugar al que va a regresar pronto.

Un lugar al cual vamos a volver mucho de seguro, quién sabe, a vivir o lo que sea, dejamos las puertas abiertas porque nos enamoró a mí y a mi familia”, declaró en entrevista para Diarios Bicicleta.

Sergio Canales celebrando gol con Monterrey |IMAGO7

Así mismo, tal como cientos de extranjeros que llegaron a jugar en México, Canales aseguró que se llevó muhs buenas experiencias, además de destacar la calidez de la gente con él y su familia,

Me llevo mucho, una experiencia imborrable, agradecido de haber tenido la oportunidad de ir con mi familia, de atrevernos a dar ese paso, a pesar de que estábamos muy bien donde estábamos. La gente, el club, la Liga, me la he pasado muy bien, muy competitivo”, añadió.

Sergio Canales durante un partido con Monerrey | MEXSPORT

¿Cómo le fue a Canales en México?

El español no solo destacó por su buen juego como ‘10’ en el campo, sino que también dejó muy buenos números que el siguiente etranejro tendrá que batir con Monterrey. En su paso por Rayados Canales disputó un total de 118 partidos, en ellos logró colaborar con 46 goles y 22 asistencia.

Desafortunadamente para él y para Monterrey, sus buenos números y su rendimiento no pudieron verse premiados con un título, pues en su etapa como jugador regiomontano jamás logró conseguir ninguno, siendo su único ‘adeudo’ con la afición.