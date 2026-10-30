Un puesto por la Liguilla puede estar en juego de cara a este duelo cuando Rayados reciba a los Xolos en 'EL Gigante de Acero'

Rayados busca afianzarse en casa con uno de los puestos de Liguilla a solo un par de jornadas de terminar la competencia regular; con el partido pendiente ante Querétaro, el equipo de Matías Almeyda sueña con alcanzar una buena cantidad de puntos y clasificar. Este partido podrá disfrutarse por las señales de Canal 5, TUDN, ViX Premium y Layvtime en YouTube.

Este será el segundo duelo que se juegue de esta jornada en sábado, pues antes Pachuca recibe a Tigres y, el el orden desde el inicio de la fecha ya se habrán jugado tres partidos más, todos ellos, en viernes.

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¿Cómo llegan ambos equipos?

La raón por la que este podría ser un partido que entregue puestos de Liguilla es que, en la tabla general, Xolos se encuentra en el lugar 7 con 21 puntos, tan solo uno por encima de Rayados, quienes con 20, este partido y uno contra Gallos por delante, podrían aspirar a ser uno de los ocho clasificados en el presente Apertura 2026.

Monterrey viene de perder 0-1 ante Chivas en su casa, resultado que vino después de la goleada a domicilio ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, un resultado que vino en Fecha Doble, pues tan solo unos días antes habían vencido a los Tuzos de Pachuca 2-1 también en su inmueble mundialista.

Rayados de Monterrey acabo con dos expulsados ante Chivas | MEXSPORT

Tijuana viene de que en la Jornada 12 empatara a cero goles ante los Camoteros del Puebla, en la Fecha 13, empataron una vez más, pero esta vez a dos goles viniendo de atrás en contra de Toluca en el Estadio Nemesio Diez, donde consiguieron su único campeonato de liga. Ya en la Jornada 14, regresaron a la senda de la victoria con un 4-1 sobre el enrachado Santos Laguna.

A mitad de semana, han vuelto a jugar, pues tenían un partido pendiente en contra de las Águilas del América, el cual ha significado el regreso a las canchas por parte del multiovaciondo Gilberto Mora, siendo parte de un 1-1 final en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Gilberto Mora en juego con América | MEXSPORT

¿Dónde ver el juego entre Rayados y Xolos?