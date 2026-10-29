Monterrey aún debe 380 minutos en el Apertura 2026 para cumplir con la regla de menores

Monterrey tendrá que echar mano de sus jóvenes futbolistas en la recta final del Apertura 2026, pues actualmente ocupa el último lugar en la tabla de la regla de menores, con apenas 784 minutos acumulados, por lo que deberá acelerar el paso si quiere evitar quedarse rezagado en este rubro.

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Ante este panorama, César Garza, Paxon Ruffin e Íker Fimbres aparecen como los principales juveniles que podrían ayudar a los dirigidos por Matías Almeyda a sumar minutos en las jornadas restantes del campeonato. Los tres futbolistas han tenido participación con el primer equipo y representan alternativas para darle mayor impulso a la cuota de menores.

Uno de los nombres que más ha aprovechado sus oportunidades es César Garza, quien se ha convertido en una de las principales apuestas de Rayados. El mediocampista ha sumado seis titularidades consecutivas, con un gol incluido, además de acumular 471 minutos, números que lo colocan como uno de los juveniles con mayor participación en el plantel.

César Garza de Monterrey tras anotar a Cruz Azul | MEXSPORT

Por su parte, Paxon Ruffin también comienza a abrirse camino con el conjunto albiazul. El futbolista mexicoamericano de 16 años tuvo su debut en la Jornada 12 frente a Pachuca, cuando ingresó al terreno de juego al minuto 77, convirtiéndose en otra opción para que Almeyda pueda darle minutos a los jóvenes.

A ellos se suma Íker Fimbres, quien ya cuenta con experiencia en el máximo circuito y puede convertirse en una alternativa importante durante el cierre del torneo. El mediocampista ha tenido participación en el Apertura 2026 y su continuidad podría representar una ayuda para que Monterrey incremente sus números en la regla.

Íker Fimbres enfrentando a León en un partido de Liga MX con Monterrey | MEXSPORT