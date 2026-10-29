El equipo regio no puede permitirse dejar ir más puntos si quiere clasificar a Liguilla

Rayados tendrá un nuevo reto este fin de semana cuando se enfrente a Xolos de Tijuana, un rival al que no logra vencer desde el Apertura 2023. La escuadra albiazul buscará terminar con una racha de tres años sin conseguir una victoria ante el conjunto fronterizo y volver a sumar un resultado favorable en un enfrentamiento que se le ha complicado en sus últimos compromisos.

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La última victoria del Monterrey frente a Tijuana se registró en el Apertura 2023, cuando ambos equipos se enfrentaron en el Estadio BBVA. Desde entonces, los regiomontanos no han podido repetir un triunfo ante los fronterizos, por lo que el próximo encuentro representa una nueva oportunidad para cambiar la tendencia en este historial reciente.

Después de aquel resultado, Rayados y Xolos han disputado cinco partidos, con un balance de cuatro empates y una derrota para el conjunto albiazul. Estos números reflejan la paridad que ha existido entre ambas escuadras, aunque también evidencian la dificultad que ha tenido el Monterrey para quedarse con los tres puntos frente a los tijuanenses.

Rogelio Funes Mori celebrando anotación en la victoria ante Tijuana | IMAGO7

Los cuatro empates registrados en estos enfrentamientos muestran que los duelos entre ambos equipos suelen ser cerrados, con pocas diferencias en el marcador. Sin embargo, la falta de victorias ha impedido que Monterrey pueda consolidar una racha positiva frente a Tijuana y dejar atrás los resultados que se han acumulado desde el segundo semestre de 2023.

Ahora, el conjunto regiomontano tendrá la oportunidad de cambiar esa historia en una nueva jornada del torneo. Para conseguirlo, deberá aprovechar sus oportunidades frente al arco y mantener el orden defensivo ante un rival que buscará prolongar su buen registro reciente en los enfrentamientos directos.

Tijuana y Monterrey enfrentándose en el Clausura 2026 | IMAGO7

Además de la importancia de sumar puntos en el campeonato, el partido representa un desafío estadístico para Rayados, que intentará poner fin a una sequía de triunfos ante los fronterizos. Una victoria le permitiría romper la tendencia de los últimos cinco encuentros y recuperar terreno en una rivalidad que ha estado marcada por la igualdad en los resultados.

De esta manera, el Monterrey afrontará el compromiso con la misión de volver a vencer a Xolos por primera vez desde el Apertura 2023. El Gigante de Acero fue el escenario de su último triunfo ante los tijuanenses y, ahora, la escuadra albiazul buscará escribir un nuevo capítulo en esta serie para dejar atrás tres años sin derrotar a su rival.