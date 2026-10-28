Matías Almeyda observa a sus Rayados con una terrible lluvia en el campo | MexSport

El director técnico y el mediocampista no podrán ver acción en el próximo compromiso frente a Xolos en la recta final del Apertura 2026

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer su resolución oficial tras rechazar la apelación presentada por la directiva de Rayados, la cual buscaba dejar sin efecto las tarjetas rojas de Matías Almeyda y Orbelín Pineda. Con esta decisión, el estratega argentino y el mediocampista mexicano se perderán de manera oficial el siguiente encuentro del torneo, dejando a Monterrey sin dos de sus piezas más importantes para encarar la visita a la frontera frente a los Xolos de Tijuana en un momento crítico de la Fase Regular.

El origen de las expulsiones frente a Chivas

Las sanciones que hoy marginan a Almeyda y a Pineda tuvieron su origen en el cierre del polémico partido disputado ante el Guadalajara en el Estadio BBVA. La tensión del encuentro escaló en los instantes finales cuando el mediocampista cometió una fuerte falta sobre Kevin Castañeda al minuto 90, acción que el silbante Víctor Cáceres castigó de manera directa con la tarjeta roja.

Expulsión sobre Matías Almeyda en el duelo ante Chivas | MexSport

La frustración en el banquillo albiazul creció todavía más tras la anulación de una anotación sobre la hora y, al siluetearse el final del cotejo, el timonel argentino se acercó al cuerpo arbitral para externar sus reclamos, provocando su propia expulsión por conducta antideportiva.

Los antecedentes y el impacto de las ausencias para Rayados

La baja de ambos elementos representa un duro golpe anímico y futbolístico para el conjunto regiomontano. Para Matías Almeyda, esta tarjeta roja significó su primera expulsión al frente de los Rayados desde su regreso al balompié nacional, reviviendo viejos antecedentes de tensión arbitral que arrastraba desde su etapa gloriosa con el propio Rebaño Sagrado.

Orbelín Pineda en celebración con Rayados de Monterrey | MEXSPORT