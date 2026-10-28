La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer su resolución oficial tras rechazar la apelación presentada por la directiva de Rayados, la cual buscaba dejar sin efecto las tarjetas rojas de Matías Almeyda y Orbelín Pineda. Con esta decisión, el estratega argentino y el mediocampista mexicano se perderán de manera oficial el siguiente encuentro del torneo, dejando a Monterrey sin dos de sus piezas más importantes para encarar la visita a la frontera frente a los Xolos de Tijuana en un momento crítico de la Fase Regular.
El origen de las expulsiones frente a Chivas
Las sanciones que hoy marginan a Almeyda y a Pineda tuvieron su origen en el cierre del polémico partido disputado ante el Guadalajara en el Estadio BBVA. La tensión del encuentro escaló en los instantes finales cuando el mediocampista cometió una fuerte falta sobre Kevin Castañeda al minuto 90, acción que el silbante Víctor Cáceres castigó de manera directa con la tarjeta roja.
La frustración en el banquillo albiazul creció todavía más tras la anulación de una anotación sobre la hora y, al siluetearse el final del cotejo, el timonel argentino se acercó al cuerpo arbitral para externar sus reclamos, provocando su propia expulsión por conducta antideportiva.
Los antecedentes y el impacto de las ausencias para Rayados
La baja de ambos elementos representa un duro golpe anímico y futbolístico para el conjunto regiomontano. Para Matías Almeyda, esta tarjeta roja significó su primera expulsión al frente de los Rayados desde su regreso al balompié nacional, reviviendo viejos antecedentes de tensión arbitral que arrastraba desde su etapa gloriosa con el propio Rebaño Sagrado.
Por su parte, para Orbelín Pineda se trata de su segunda ausencia relevante en lo que va del Apertura 2026, luego de haberse perdido semanas atrás el duelo ante Atlante por su convocatoria con la Selección Mexicana, obligando al cuerpo técnico a reestructurar su mediocampo sin su timonel en el banquillo