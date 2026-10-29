El juvenil disputó casi 40 minutos en el duelo contra América

Gilberto Mora volvió a la actividad con Xolos este miércoles ante América, aunque lo hizo con minutos limitados, como ha sido costumbre durante este semestre. Las lesiones y la carga de trabajo han condicionado la participación del juvenil mexicano, quien ha pasado más tiempo alejado de las canchas de lo que se esperaba.

Tras concluir el Mundial, Mora regresó a Tijuana y se reincorporó al equipo. Apenas habían transcurrido dos semanas y media desde su eliminación con la Selección Mexicana cuando ya estaba disputando la Jornada 2 de la Liga MX. Sin embargo, las molestias físicas no tardaron en aparecer y comenzaron a frenar su continuidad.

Gilberto Mora en juego con América | MEXSPORT

Desde entonces, el Niño Maravilla ha disputado ocho partidos del Apertura 2026, dos de la Leagues Cup y uno más con el Tri, para un total de 11 encuentros en tres meses. No obstante, el dato que más llama la atención es que solamente en uno de ellos lo ha jugado los 90 minutos.

Con Xolos, en el torneo local, acumula 532 minutos; en la Leagues Cup sumó otros 170, mientras que con la Selección Mexicana registró 64. En total, son 766 minutos de actividad desde que terminó el Mundial debido a las lesiones y un plan de cuidad que parece haber llegado demasiado tarde.

Gilberto Mora entra de cambio | MEXSPORT

¿Qué le ha pasado a Gilberto Mora?

Pese al importante inicio que tuvo con el conjunto fronterizo, Mora seguía un plan preventivo para dosificar sus minutos, proteger su desarrollo físico y evitar sobrecargas. Sin embargo, en septiembre comenzaron las molestias en la cadera, específicamente en la zona del pubis.

Aunque tuvo actividad con la Selección Mexicana y marcó su primer gol ante Colombia, las molestias terminaron por dejarlo fuera de la convocatoria del Tri. Desde entonces, no había vuelto a tener participación hasta su reaparición frente al América.

Gilberto Mora en el partido de Tijuana contra América | MEXSPORT

¿Qué es la pubalgia?

La pubalgia es un cuadro de dolor en la región del pubis y la ingle que puede involucrar los músculos aductores y la pared abdominal. Suele estar relacionada con la sobrecarga repetitiva, especialmente en deportes que exigen cambios de dirección, aceleraciones y movimientos explosivos.

En el caso de Mora, su situación ha generado preocupación por la exigencia del calendario y la necesidad de administrar sus cargas de trabajo a una edad temprana. La acumulación de partidos, los periodos de recuperación y las características de las superficies de juego son factores que pueden influir en las molestias, aunque no es posible atribuirle la lesión a una sola causa sin información médica específica.

Por ahora, su regreso ante América representa un primer paso para recuperar ritmo, aunque la prioridad será que pueda dejar atrás las molestias, tener continuidad con Xolos y ahora que ya ha cumplido la mayoría de edad, el marcharse a Europa y continuar su desarrollo en un equipo importante de allá.