Las Águilas se mantiene en la cima, pero Cruz Azul y Chivas podrían bajarlos el fin de semana

Con solo un juego pendiente, finalmente la mayoría de los equipos están al parejo. Luego de 14 jornadas, la tabla general del Apertura 2026 comienza a tomar rumbo a la Liguilla de la Liga MX, donde equipos como América, Cruz Azul y Chivas buscan afianzarse en la parte alta, mientras que otros lucharán hasta el final por hacerse de los últimos boletos.

América líder… por ahora

Luego de que las Águilas del América y los Xolos de Tijuana disputaron su duelo pendiente de la Jornada 7 en el Estadio Banorte, la tabla tomó un nuevo camino. Los de Coapa pudieron irse hasta siete puntos arriba del segundo lugar (Cruz Azul), sin embargo, dejaron un nuevo empate en casa, por lo que se quedaron a solo dos unidades de diferencia de su perseguidor.

Con el empate entre América y Tijuana, la Máquina y las propia Chivas Rayadas del Guadalajara podría hacerse del liderato en caso de una combinación de resultados, principalmente benéfico para ambos una derrota de las Águilas ante los Diablos Rojos de Toluca el sábado 31 de octubre.

Jugadores de América tras empatar en partido pendiente ante Tijuana | MEXSPORT

Un par de puestos más abajo, Atlas, Toluca y León disputan el cuarto, quinto y sexto lugar, el cual hasta el momento tienen solo un punto de diferencia. Por su parte, su empate con los azulcremas puso a los Xolos de Sebastián Abreu en la contienda, llegando a 21 puntos y colándose en la séptima posición del campeonato.

Finalmente el último boleto actualmente se encuentra en posesión de los Rayados de Monterrey, pero con solo una diferencia de seis goles a favor, pues el noveno puesto, Querétaro, comparte los mismos 20 puntos que el conjunto de la sultana del norte.

Cruz Azul vence a Querétaro en La Corregidora | MEXSPORT

¿Qué equipos pelean por un puesto en la Liguilla?

Así como los Gallos Blanco, hay un par de equipos más que aún mantienen las esperanzas de colarse en la fiesta grande del balompié nacional. El perseguidor más cercano y sorpresa de la competencia es el Santos Laguna; los de la Comarca suman 19 puntos y llegan invictos en cinco juegos a la Jornada 15 del torneo.

Con tres fechas por delante, todo puede pasar en el Apertura 2026, por lo que cada punto restante será vital en las aspiraciones de los equipos, pues aún 16 de los 18 equipos del torneo tienen posibilidades matemáticas de entrar, teniendo a los Pumas, Atlético de San Luis, Pachuca, Puebla, Tigres y Atlante como los principales contendientes por los últimos boletos.