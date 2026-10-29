Gilberto Mora regresa con Xolos tras casi un mes fuera y deja su futuro en manos de Rafaela Pimenta

El mediocampista juvenil reapareció en el empate ante el América y aseguró estar listo al cien por ciento para encarar la recta final del torneo en busca de la Liguilla

La pausa obligada ha quedado atrás para una de las jóvenes promesas del balompié nacional. Gilberto Mora volvió oficialmente a los terrenos de juego durante el vibrante empate 1-1 entre los Xolos de Tijuana y el América, en un duelo pendiente correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 disputado en el Estadio Banorte.

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El dorsal '10' del conjunto fronterizo ingresó al minuto 56 del encuentro, siendo recibido con una cálida ovación por parte de los asistentes que celebraron su reaparición tras permanecer cerca de un mes alejado de las canchas por lesión.

Este retorno representa un impulso anímico fundamental para el esquema del director técnico Sebastián Abreu, especialmente cuando la escuadra fronteriza se encuentra instalada en la séptima posición de la tabla general con 21 unidades, firme en la pelea por asegurar su boleto directo a la Liguilla del futbol mexicano.

Gilberto Mora entra de cambio | MEXSPORT

Al término del compromiso, el mediocampista compartió su alegría ante los micrófonos de TUDN por dejar atrás los problemas físicos: "Fue un ratito que estuve fuera, la verdad tenía muchas ganas de regresar. Gracias a Dios ya estoy todo bien, estoy al cien; así que nada, a seguir con mi equipo, que tenemos una Liguilla, tenemos que clasificar", expresó.

El futuro europeo y la confianza absoluta en su representante

Más allá de su regreso deportivo, la atención mediática continúa rodeando al juvenil debido a los intensos rumores que lo vinculan con diversos gigantes del balompié europeo. Tras cumplir la mayoría de edad (18 años), su nombre ha sido relacionado con instituciones de la talla del Bayern Múnich, París Saint-Germain, Liverpool y Arsenal.

Gilberto Mora se persigna al momento de ingresar de cambio con Xolos | MEXSPORT

Tranquilo, yo la verdad estoy enfocado ahorita en Xolos, se lo dejo ese trabajo a mi representante, ella es la experta en eso, así que aquí estoy, yo voy a seguir demostrando mi futbol, partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, día a día, y esperemos se dé si Dios quiere