Cristiano Ronaldo y el dueño del Milan preparan la compra del Al Nassr

Cristiano Ronaldo vuelve a anotar con el Al Nassr y llega a 980 goles | CAPTURA DE PANTALLA X

El negocio involucrará a tres inversores más; cada uno de los cinco deberá aportar casi 100 millones de euros

El futbol saudí está a punto de vivir uno de los momentos más trascendentales de su historia reciente fuera de los terrenos de juego. Un consorcio de élite, compuesto por cinco inversores de peso, se prepara para formalizar una propuesta de adquisición del Al Nassr al Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF).

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¿Cómo se encuentra la operación?

La gran bomba de la operación reside en la composición de este grupo: Cristiano Ronaldo, jugador del club saudí, emerge como una de las figuras clave del negocio, junto a Gerry Cardinale, CEO de RedBird Capital Partners y propietario del AC Milan, además de los destacados empresarios Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khuraiji y Sharaf Al-Hariri.

La información, adelantada por el analista deportivo Nawaf_STATS y confirmada por varios medios italianos, detalla que el plan financiero exige un compromiso mínimo de 100 millones de dólares (unos 92 millones de euros) a cada uno de los cinco miembros del consorcio, garantizando una inyección masiva de capital en la estructura del club de Riad.

Jugadores de Al Nassr celebran con Cristiano Ronaldo | AFP

Se trata de una jugada estratégica sin precedentes, donde la estrella portuguesa pasa de ser la figura máxima en el campo a copropietario de la misma institución que representa.

El proceso entra ahora en su fase más crítica y delicada. Representantes de RedBird Capital y del consorcio se reunirán de urgencia con la cúpula del PIF en las próximas 48 horas.

Un encuentro de alto nivel que dictará el desenlace de las negociaciones: si el fondo gubernamental acepta ceder el control societario del Al Nassr o si la compra colapsa de forma definitiva. La expectación en Riad es enorme, prometiendo agitar los entresijos del futbol mundial.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, en festejo de gol | @AlNassrFC_EN

CR7 se acerca a los mil goles

Cabe mencionar que, Cristiano Ronaldo quedó a 15 goles de los históricos mil luego de firmar un hat-trick que le permitió alcanzar las 985 anotaciones oficiales en su carrera profesional en su más reciente juego ante Al-Kholood Club.

Además el portugués llegó al encuentro después de recibir el reconocimiento popular como BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos), distinción que celebra su trayectoria y su impacto en el futbol mundial.