El Derby della Madonnina paraliza el futbol italiano con un vibrante duelo por la parte alta de la clasificación en la Jornada 10 del campeonato

El partido de AC Milan ante Inter de Milán por la Jornada 10 de la Serie A se transmite en vivo en México el sábado 31 de octubre de 2026 a las 01:45 PM (horario del centro de México) a través de ESPN y Disney+.

Este fin de semana, el Calcio italiano vivirá uno de los capítulos más apasionantes de su temporada con la celebración de la Jornada 10 del torneo 2026, albergando el auténtico Derby della Madonnina entre el AC Milan y el Inter de Milán.

Ambas instituciones se verán las caras por primera vez en esta campaña en la mítica cancha de San Siro, en un enfrentamiento que promete emociones desbordadas y que acapara las miradas de todo el continente europeo por la jerarquía y tradición que envuelve al clásico de la ciudad.

Equipo de AC Milan celebrando gol ante RB Salzburg en Europa League | AP

Tras haberse disputado las primeras nueve fechas del certamen, ambos conjuntos se encuentran instalados en la parte alta de la tabla general a pesar de los desafíos administrativos y económicos que han navegado en los últimos años. Por un lado, el Inter de Milán, comandado por el olfato goleador de Lautaro Martínez, se perfila como uno de los máximos candidatos al título gracias a su imponente poderío ofensivo, codeándose en la pelea directa por el liderato junto a equipos como la Roma y la Lazio.

En la vereda de enfrente aparece el AC Milan, una escuadra que ha transitado de menos a más en el Apertura europeo. Aunque el conjunto rossonero sufrió un tropiezo reciente ante el Bologna que lo alejó momentáneamente de la cima, el plantel sabe que una victoria en el derbi representaría el trampolín ideal para iniciar una racha positiva que los catapulte directo al primer puesto de la clasificación general.

Alessandro Bastoni con Inter de Milan | AFP

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