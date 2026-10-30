Los gigantes de la Serie A revelaron los primeros detalles e imágenes generadas por inteligencia artificial de su futura casa compartida

A pesar de la histórica rivalidad deportiva que los separa, el AC Milan y el Inter de Milán continuarán compartiendo un hogar común a largo plazo. Este jueves, ambos clubes sacudieron el futbol italiano al revelar las primeras imágenes y un vídeo detallado sobre la construcción de su nuevo y ambicioso recinto, el cual llevará por nombre oficial Generali Stadium gracias a un acuerdo de patrocinio con la reconocida aseguradora italiana que adquirió los derechos del naming.

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A través de sus redes sociales, las instituciones rossonera y nerazzurra compartieron las primeras recreaciones visuales del proyecto, elaboradas con el apoyo de inteligencia artificial. "Un nuevo símbolo para Milán. Una nueva casa para futuras generaciones de fans. Generali Stadium", publicaron los clubes de forma conjunta junto a una descripción que define el recinto.

Inspirado en el patrimonio arquitectónico de Milán y diseñado para el futuro. El Generali Stadium reúne diseño, innovación y sostenibilidad en uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos para la ciudad

Costos, capacidad y la fecha clave de inauguración

La edificación de este imponente escenario italiano requerirá una inversión aproximada de 2 mil 300 millones de euros, cifra que contempla tanto la obra civil como la regeneración y remodelación de los alrededores urbanos por un valor de mil 200 millones. Con una capacidad proyectada para más de 71 mil espectadores, los trabajos de construcción darán inicio en 2027.

Estadio para Inter de Milán y AC Milan l X: @acmilan