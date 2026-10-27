Junior Caminero, de líder a señalado: sus errores hunden a Rays, pero no pierde la fe en la Serie Mundial

El pelotero quedó en el centro de las críticas tras cometer dos errores defensivos en la derrota de Tampa Bay por 10-1 ante Milwaukee

Junior Caminero pasó de exigirle a sus compañeros mayor concentración a convertirse en uno de los protagonistas de la pesadilla de Tampa Bay en la Serie Mundial. El antesalista dominicano cometió dos errores defensivos en el Juego 3, en el que los Milwaukee Brewers aplastaron 10-1 a los Rays y quedaron a una victoria del campeonato.

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La actuación del tercera base tuvo consecuencias especialmente dolorosas durante la quinta entrada, cuando una decisión defensiva abrió la puerta a un ataque histórico de Milwaukee. Los Brewers aprovecharon la oportunidad para fabricar ocho carreras con dos outs, una ofensiva que dejó a los Rays contra las cuerdas y a Caminero bajo la lupa.

El error de Junior Caminero que desató el ataque de Brewers

La jugada más costosa llegó cuando Caminero fildeó un rodado complicado de William Contreras y decidió lanzar a segunda base para intentar retirar a Christian Yelich. Sin embargo, el corredor llegó a salvo, las bases se llenaron y el abridor Freddy Peralta terminó su participación antes de que Milwaukee desatara su ofensiva.

Milwaukee Brewers celebra la victoria en el Juego 3 de la Serie Mundial | AP

En la sexta entrada, el dominicano volvió a fallar ante un batazo de Contreras. Caminero recogió un rodado lento y buscó completar la jugada en primera, pero su lanzamiento salió desviado y permitió que el bateador avanzara hasta la segunda base, aumentando la frustración de una noche para el olvido.

Los errores adquirieron mayor relevancia porque apenas unos días antes Caminero había sido captado reclamando a sus compañeros durante el Juego 2. En aquella ocasión, el pelotero pidió mayor concentración para evitar regalar outs ante un rival que sabe aprovechar cada equivocación.

Junior Caminero mantiene la esperanza

Pese al golpe, el antesalista no escondió la realidad que atraviesa Tampa Bay y reconoció que Milwaukee ha jugado mejor. “Te aseguro al cien por ciento que queremos ganar, pero ellos están jugando mejor”, expresó.

El dugout de Rays luce afligido por la paliza de Milwaukee | AP