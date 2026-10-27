Junior Caminero pasó de exigirle a sus compañeros mayor concentración a convertirse en uno de los protagonistas de la pesadilla de Tampa Bay en la Serie Mundial. El antesalista dominicano cometió dos errores defensivos en el Juego 3, en el que los Milwaukee Brewers aplastaron 10-1 a los Rays y quedaron a una victoria del campeonato.
Tampa Bay toma una importante decisión sobre Jonathan Aranda previo al Juego 3 de Serie Mundial
La actuación del tercera base tuvo consecuencias especialmente dolorosas durante la quinta entrada, cuando una decisión defensiva abrió la puerta a un ataque histórico de Milwaukee. Los Brewers aprovecharon la oportunidad para fabricar ocho carreras con dos outs, una ofensiva que dejó a los Rays contra las cuerdas y a Caminero bajo la lupa.
El error de Junior Caminero que desató el ataque de Brewers
La jugada más costosa llegó cuando Caminero fildeó un rodado complicado de William Contreras y decidió lanzar a segunda base para intentar retirar a Christian Yelich. Sin embargo, el corredor llegó a salvo, las bases se llenaron y el abridor Freddy Peralta terminó su participación antes de que Milwaukee desatara su ofensiva.
En la sexta entrada, el dominicano volvió a fallar ante un batazo de Contreras. Caminero recogió un rodado lento y buscó completar la jugada en primera, pero su lanzamiento salió desviado y permitió que el bateador avanzara hasta la segunda base, aumentando la frustración de una noche para el olvido.
Los errores adquirieron mayor relevancia porque apenas unos días antes Caminero había sido captado reclamando a sus compañeros durante el Juego 2. En aquella ocasión, el pelotero pidió mayor concentración para evitar regalar outs ante un rival que sabe aprovechar cada equivocación.
Junior Caminero mantiene la esperanza
Pese al golpe, el antesalista no escondió la realidad que atraviesa Tampa Bay y reconoció que Milwaukee ha jugado mejor. “Te aseguro al cien por ciento que queremos ganar, pero ellos están jugando mejor”, expresó.
Con la Serie Mundial 2026 en desventaja de 0-3, los Rays están obligados a ganar el Juego 4 para evitar la eliminación. Caminero y sus compañeros necesitan corregir los errores defensivos y encontrar respuestas ante el pitcheo de los Brewers si quieren prolongar la serie y mantener viva la posibilidad de una remontada.