Brewers tiene noche redonda y aplasta 10-1 a Rays, por lo que ya acaricia la Serie Mundial

Milwaukee Brewers celebra la victoria en el Juego 3 de la Serie Mundial | AP

Con 16 imparables frente a solo tres de Tampa Bay, los Cerveceros dejaron a su rival contra las cuerdas y con la obligación de ganar todos los encuentros restantes

Milwaukee Brewers dio un golpe contundente en el tercer juego de la Serie Mundial al derrotar 10-1 a Tampa Bay Rays, con una ofensiva que dominó prácticamente de principio a fin. Los Cerveceros conectaron 16 hits y limitaron a su rival a apenas tres y ahora se ponen con ventaja de 3-0.

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La gran figura fue el venezolano Jackson Chourio, quien conectó cuatro imparables y volvió a demostrar su importancia en la ofensiva de Milwaukee. Brice Turang y Cooper Pratt también tuvieron una noche destacada, pues cada uno impulsó dos carreras durante una jornada en la que los Cerveceros prácticamente sentenciaron el encuentro en cinco entradas.

Milwaukee desata un rally de ocho carreras y liquida el partido

Los Cerveceros tomaron ventaja de 2-0 en la tercera entrada, cuando Christian Yelich conectó un sencillo que permitió anotar a Jackson Chourio, antes de que William Contreras remolcara a Jake Bauers con otro imparable. Sin embargo, la explosión definitiva llegó en el quinto episodio, cuando Milwaukee armó un rally de ocho carreras que dejó sin respuesta a Tampa Bay.

Jackson Chourio llega a home y celebra sumar una carrera | AP

Brice Turang produjo dos carreras con un sencillo dentro del cuadro que llevó al plato a Chourio y Yelich; posteriormente, Garrett Mitchell impulsó a Contreras. Cooper Pratt conectó un doblete para remolcar a Mitchell y Turang, mientras que Sal Frelick también pegó un doble que permitió anotar a Pratt.

La fiesta ofensiva continuó con un sencillo de David Hamilton que llevó a Frelick hasta el plato, antes de que Chourio conectara un doblete para impulsar a Hamilton y colocar la pizarra 10-0. Tampa Bay apenas pudo descontar en la novena entrada, cuando Yandy Díaz pegó doble que permitió anotar a Jonny DeLuca.

Tampa Bay, obligado a ganar todo para evitar la eliminación

La derrota dejó a los Rays con un panorama complicado, pues ningún equipo ha remontado un déficit de 0-3 para conquistar la Serie Mundial. Milwaukee, en cambio, está a una victoria de levantar el trofeo y conseguir el primer campeonato de Grandes Ligas de su historia.

El único antecedente de una remontada de 0-3 en una serie de postemporada de las Grandes Ligas corresponde a los Boston Red Sox, que eliminaron a los New York Yankees en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004. Ahora, Tampa Bay necesita repetir una hazaña histórica para mantener vivas sus aspiraciones.

Christian Yelich pega sencilla y produce una carrera en el Juego 3 | AP