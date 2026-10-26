Luego de un arranque complicado, los Rays han decidido mover a su alineación titular

Los Tampa Bay Rays han tenido un arranque más que complicado a la Serie Mundial luego de caer en sus primeros dos encuentros. Aun así, el equipo de Florida espera poder remontar ante los Milwaukee Brewers, por lo que han decidido hacer cambios a su alineación, mandando al mexicano Jonathan Aranda fuera del orden inicial.

Aranda fuera del orden inicial

De acuerdo con reportes, Ryan Vilade se encargará de ocupar la primera base en sustitución de Aranda. Pese a haber registrado cuatro hits y una carrera en siete visitas al plato. Además, tuvo una base por bolas, siendo el jugador de los Rays con mejor desempeño del equipo en el arranque de la serie.

El cambio de Aranda, se debe a su desempeño estadístico frente a lanzadores zurdos. Robert Gasser se encargará de abrir el juego para los Cerveceros y los números del mexicano bajan considerablemente contra pitchers zurdos.

El mexicano registró un OPS de .678 ante serpentineros zurdos, además de conectar tres cuadrangulares en 164 turnos al bate, pese a que son números aceptables, queda corto a diferencias de su desempeño ante lanzadores derechos, contra los cuales alcanzó un OPS de .837 y disparó 19 jonrones en 416 turnos.

Jonathan Aranda celebra una buena jugada ante Yankees | AP

El remplazo de Aranda, Ryan Vilade, mostró mejores resultados frente a lanzadores zurdos durante la temporada regular. Este año, Vilade registró un OPS DE .833, con 40 hits y 7 cuadrangulares en 145 visitas al plato.

Cabe destacar que, el catcher Liam Hicks también quedó fuera del orden inicial. Nick Fortes será el encargado de recibir los lanzamientos en lugar de Hicks ya que también tuvo dificultades durante la temporada regular frente a lanzadores de su mismo perfil.

Ryan Vilade, primera base de los Tampa Bay Rays previo al Juego 3 de Serie Mundial | AP

¿Aranda jugará esta noche?

Pese a quedar fuera del orden inicial, el mexicano sí podría tener participación como bateador emergente durante el Juego 3, especialmente si Milwaukee decide recurrir a un relevista derecho en algún momento del encuentro.