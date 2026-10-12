Daniel Maldini anotó en la victoria del Cagliari ante la Vecchia Signora y retomó una historia familiar que no se repetía desde el 5 de mayo de 1991, cuando su padre, Paolo, le marcó con el Milan

El apellido Maldini volvió a aparecer en la historia de los enfrentamientos ante Juventus. Este 11 de octubre de 2026, Daniel Maldini consiguió marcarle a la Vecchia Signora con el Cagliari, 35 años después de que su padre, Paolo Maldini, hiciera lo propio con el Milan en una goleada ante el conjunto turinés.

La anotación llegó tras una gran jugada colectiva que combinó asociaciones, velocidad y una pizca de fortuna. Con este tanto, Daniel continuó el legado futbolístico de una de las familias más emblemáticas del balompié italiano y rompió una espera de más de tres décadas para volver a ver a un Maldini celebrar un gol frente a la Juventus.

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Daniel Maldini rompe una sequía de 35 años ante Juventus

La jugada del gol comenzó con una triangulación entre Daniel Maldini y Adam Obert. Cuando el atacante encontró el espacio para perfilarse, sacó un disparo que fue bloqueado por la defensa rival.

El rebote quedó a disposición de Paul Mendy, quien pivoteó de espaldas al arco y descargó el balón para la llegada de Maldini. El delantero apareció a velocidad, aprovechó el espacio y no perdonó frente a Guglielmo Vicario para firmar el 1-0 favorable al Cagliari.

La anotación tuvo un significado especial por el apellido del protagonista. Daniel, hijo de Paolo y nieto de Cesare Maldini, prolongó una tradición familiar que ha dejado huella en el futbol italiano durante varias generaciones.

Daniel Maldini, hijo del legendario Paolo Maldini, ficha con el Atalanta | AP

De Paolo a Daniel: la historia de los Maldini ante la Vecchia Signora

Para encontrar el antecedente más reciente de un Maldini anotándole a la Juventus, había que remontarse al 5 de mayo de 1991. Aquel día, Paolo Maldini marcó en la goleada del Milan sobre el conjunto turinés.

Desde entonces, ningún integrante de la familia había vuelto a celebrar un gol ante la Vecchia Signora, hasta que Daniel rompió la espera este 11 de octubre de 2026. Entre ambas anotaciones transcurrieron 35 años, un periodo que convierte el tanto del atacante del Cagliari en un capítulo especial para la historia familiar.

Aunque Cesare Maldini también dejó una huella importante como futbolista y entrenador, fue Paolo quien protagonizó el último antecedente frente a Juventus antes de la anotación de Daniel. Ahora, la tercera generación vuelve a colocar el apellido en los registros de uno de los enfrentamientos más reconocidos del futbol italiano.