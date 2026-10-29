Cristiano Ronaldo marca un hat-trick con Al-Nassr y queda a 15 goles de los 1,000

El atacante luso llegó al encuentro después de recibir el reconocimiento popular como BOAT

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar su vigencia en el futbol internacional al comandar la contundente victoria del Al-Nassr frente al Al-Kholood, en la duodécima jornada de la Saudi Pro League. El delantero portugués firmó un hat-trick que le permitió alcanzar las 985 anotaciones oficiales en su carrera profesional, por lo que ahora se encuentra a tan solo 15 goles de alcanzar la histórica cifra de los 1,000.

El atacante luso llegó al encuentro después de recibir el reconocimiento popular como BOAT (Balón de Oro de Todos los Tiempos), distinción que celebra su trayectoria y su impacto en el futbol mundial. Lejos de conformarse con el homenaje, Cristiano respondió dentro del terreno de juego con una actuación determinante para mantener al Al-Nassr en la pelea por los primeros puestos del campeonato saudí.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, en festejo de gol | @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo brilla con un hat-trick en la Saudi Pro League

Aunque Ronaldo consiguió enviar el balón al fondo de las redes durante los primeros minutos, el árbitro anuló la anotación por una posición adelantada milimétrica. Sin embargo, el portugués mantuvo su insistencia ofensiva y encontró su recompensa durante la recta final del partido, cuando aprovechó las oportunidades generadas por sus compañeros para marcar diferencias en el marcador.

La sociedad con su compatriota João Félix fue uno de los factores determinantes de la goleada. El atacante portugués, quien previamente había participado en las anotaciones de Ángel Gabriel y Sadio Mané, volvió a demostrar su capacidad para generar peligro al asistir a Cristiano en dos ocasiones. El capitán del Al-Nassr aprovechó ambas oportunidades con una definición de pierna izquierda y un remate de cabeza.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, en festejo de gol | @AlNassrFC_EN

Cristiano Ronaldo está a 15 goles de alcanzar los 1,000

El tercer tanto llegó a nueve minutos del final, cuando Ronaldo completó su triplete y selló una actuación sobresaliente. Con su capacidad goleadora intacta, el delantero volvió a ser protagonista de una victoria importante para el conjunto saudí, que busca mantenerse como uno de los principales candidatos al título de la Saudi Pro League.

Con las tres anotaciones frente al Al-Kholood, Cristiano Ronaldo elevó su registro a 985 goles oficiales en su carrera, una cifra que lo coloca cada vez más cerca de una marca histórica: convertirse en uno de los primeros futbolistas en alcanzar los 1,000 tantos oficiales reconocidos en el futbol profesional. El objetivo representa uno de los grandes desafíos de la etapa final de su trayectoria.