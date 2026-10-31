El exjugador mexicano destacó su punto de vista, especialmente hacia los medios de comunicación

Gilberto Mora es la nueva sensación del futbol mexicano; sin embargo, Cuauhtémoc Blanco ha reaparecido para lanzar un contundente mensaje hacia los medios de comunicación, asegurando que han 'inflado' mucho al juvenil de 18 años.

¿Qué dijo Cuauhtémoc Blanco sobre Gilberto Mora?

“Ojalá y le vaya muy bien, los medios lo han levantado así como una estrellota, pero al final de cuentas como mexicano, le deseamos que le vaya muy bien, hay que esperar, no es fácil jugar en Europa, entonces hay que llevarlo poco a poco al chavo”, destacó para ESPN.

'El Cuauh' acepta que ha tenido buenos momentos; pero, al mismo tiempo, destaca la importancia de mantenerse firme y no perder el piso: "“Ha tenido buenos destellos en Tijuana, en la selección, pero creo que ojalá y los pies sobre la tierra, porque como te menciono, ustedes como medios de comunicación lo crecieron muchísimo, entonces yo creo que hay que llevarlo bien al chavo para que triunfe."

“Culturalmente no creo que es difícil adaptarte, simplemente mostrar el talento que tienes y demostrarlo a dónde vas a jugar en Europa", destaca sobre la posibilidad d que llegue al Viejo Continente.

Asimismo, destacó que tiene que demostrar más su talento durante el tiempo que le reste en el futbol mexicano con los Xolos de Tijuana para dar el salto: "Yo creo que es un joven, está empezando, ojalá sirva esta temporada, no sé cuánto vaya a estar aquí."

"Yo creo que a lo mejor va a estar todavía este año no se sabe si va o no va a ir a Europa, pero primero tiene que, ya lo demostró aquí, pero creo que en esto que le queda, no sé cuántos años tiene contrato, pero estos torneos tienen que adelantar muchísimo más”, mencionó.

¿Qué dijo sobre el Tri?

Cuauhtémoc Blanco también habló sobre el papel de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana: "Es un compañero, un amigo, pero hay que trabajar, creo que cuando salen bien las cosas hay que seguir trabajando y tratar de hablar con los jugadores para no cometer errores y que la selección de México esté muy bien."